陸劇女神吻戲花絮曝光！　男星親到「全身發抖」導演近看特寫傻眼

記者黃庠棻／台北報導

話題復仇陸劇《雁回時》由陳都靈、辛雲來領銜主演，改編自千山茶客的小說《重生之貴女難求》，與《墨雨雲間》為同一作者的作品，該劇融合權謀、宅鬥、復仇等元素，光是前3集就拋出凶案、朝堂陰謀多個懸念，節奏明快、服裝造型精緻，再加上大女主復仇戲碼，更被網友封為「女性復仇教科書」、「權謀宅鬥天花板」。

▲《雁回時》由陳都靈、辛雲來主演。（圖／愛爾達電視提供）

《雁回時》劇情講述從小被棄養的「莊寒雁（陳都靈飾）」輾轉重回莊家，引起了大理寺少卿「傅雲夕（辛雲來飾）」的注意，兩人在互相試探周旋的過程中愛上彼此，聯合揭穿了莊家家長「莊仕洋（喻恩泰飾）」偽善面具下弄權枉法的罪惡行徑，成為恩愛眷侶的故事。

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▲《雁回時》由陳都靈、辛雲來主演。（圖／愛爾達電視提供）

《雁回時》開播後評價好評居多，網友大讚劇情節奏快，陳都靈在劇中飾演膽識過人、富有生命力的「莊寒雁」演技備受肯定，聊起這個角色，她說「我欣賞莊寒雁總在不斷自我成長、自我修復，不論身處什麼環境，都會自己拯救自己的那種生命力，她真的身體力行地在表達『貴女之貴非金銀之貴，而是勇氣品格之貴』之意。」

陳都靈用三個形容詞來形容這個角色「堅韌、自己養自己、以愛為盾」，另外她也希望自己能像「莊寒雁」一樣能勇敢向前、無所畏懼，對於想要的東西能更主動去爭取。

▲《雁回時》由陳都靈、辛雲來主演。（圖／愛爾達電視提供）

據悉，《雁回時》是陳都靈首次和辛雲來搭擋演出，回憶起當時的拍攝過程，她說「因為是夏天在橫店拍攝，所以確實體力消耗比較大，這個角色對我來說也需要日常健身，去應付劇中的情緒和體力消耗，我知道辛雲來有在健身，所以也會請教他這方面的事情。」

▲《雁回時》由陳都靈、辛雲來主演。（圖／愛爾達電視提供）

回憶起見到辛雲來的初印象，陳都靈笑說是靦腆和慢熱，相處過後逐漸熟悉，才發現對方其實也是非常感性的人，如果有機會二搭的話，她想和對方演一些比較輕鬆和純愛題材的戲劇。

▲《雁回時》由陳都靈、辛雲來主演。（圖／愛爾達電視提供）

從劇組公開的吻戲花絮中，陳都靈和辛雲來在拍攝「墜馬吻」時，男方因吻戲經驗不足，第一次親女方時，居然緊張到全身發抖，特寫時也能看到嘴唇不自覺抖動，就連看回放確認畫面都全身僵硬，只見一旁的導演親自講戲、帶領辛雲來進入吻戲氛圍裡，果然不出所望，第二次就克服緊張情緒，即使導演喊卡，他依然吻著陳都靈，成功進入角色。

該片段公開後，不少劇迷也留言表示「小辛親得很小心啊！」、「跟女神拍戲肯定會緊張的！」、「兩人真的很有CP感。」《雁回時》4/15在MOD影劇館+、Hami Video和ELTA.TV全劇上架。