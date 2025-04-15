ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

理想混蛋音樂節爆糾紛！「團隊搞事扯後腿」　遭貼大頭症標籤

近年聲勢看漲的理想混蛋，校園、商演等邀約不斷，還開了專場個唱。

圖文／鏡週刊

人氣樂團理想混蛋近年聲勢看漲，校園、商演等邀約不斷，光去年活動就突破百場，不過人氣攀升的同時，也傳出批評的聲音；本刊接獲爆料，指他們參加音樂節時，要求高價的舒適座車，甚至拒絕為海報簽名，讓主辦單位相當不滿。

去年大豐收的理想混蛋，不僅是校園、廠商與各品牌的新寵兒，更在Spotify奪下「台灣最多串流收聽次數華語團體」冠軍，其中夯曲〈離開的一路上〉還是「台灣最多串流收聽次數歌曲」第2名，更在YouTube上累積約3,300萬次點閱。

拒絕簽名　主辦傻眼

理想混蛋受邀參與Hito流行音樂獎，首次站上台北小巨蛋的舞台演出，並奪下Hito校園人氣樂團獎。

▲理想混蛋受邀參與Hito流行音樂獎，首次站上台北小巨蛋的舞台演出，並奪下Hito校園人氣樂團獎。

理想混蛋靠著一步一腳印累積人氣的同時，卻出現了負面評價。本刊接獲爆料，指日前理想混蛋獲邀赴高雄音樂節演出，交通安排是從台北搭高鐵到高雄，之後再搭車到音樂節舉辦地點；主辦單位提出有與車商合作，可以9千元包下20人座小巴8小時，經濟實惠且方便他們隨時出入，未料卻遭拒絕。

[廣告]請繼續往下閱讀...

理想混蛋團隊堅持自己租2輛座車，讓團員們更舒適，不過車資要價1萬6,666元，較原本預算高出約1.85倍。雙方為此展開拉鋸戰，畢竟這筆費用是由主辦單位買單，一旦答應等同增加成本，經協商後，雙方各退一步，最後主辦單位僅願支付6,500元。

理想混蛋邀約眾多，每年有超過300個日子，4位團員都膩在一起工作。右為主唱雞丁、左為羽球運動員王齊麟。（翻攝自理想混蛋IG）

▲理想混蛋邀約眾多，每年有超過300個日子，4位團員都膩在一起工作。右為主唱雞丁、左為羽球運動員王齊麟。（翻攝自理想混蛋IG）

原以為交通問題解決了，接下來的合作能更順暢，所有參加音樂節的歌手及樂團，一到現場都被要求在大海報上簽名，如動力火車、八三夭、金曲歌后孫盛希、韓星李泳知及日本天后倖田來未等都從善如流，留下在音樂節演出的證明；但當主辦單位向理想混蛋提出要求時，竟被一口拒絕，此舉讓工作人員再度傻眼，想不到仍在努力打拚星路的理想混蛋，比A咖歌手還難搞。

工作太忙　怠慢廠商

理想混蛋推出第3張專輯《半熟理想Sunny-Side Up》，其中〈離開的一路上〉成了新夯曲，更在YouTube上累積約3,300萬次點閱。

▲理想混蛋推出第3張專輯《半熟理想Sunny-Side Up》，其中〈離開的一路上〉成了新夯曲，更在YouTube上累積約3,300萬次點閱。

或許是邀約太多，一年超過300個日子裡，4位團員都膩在一起工作，所屬團隊為了他們疲於奔命，面對客戶的態度難免顯得不禮貌。這一次除了得罪音樂節主辦單位之外，據本刊探查，也有其他廠商在接洽合作時，對於理想混蛋所屬團隊的態度不佳，而有所不滿。

理想混蛋2024年舉辦「換日線Bestart」巡迴演唱會，走遍台灣北、中、南各地，也到中國大陸深圳、廣州、南京、上海、杭州、香港及澳門等14個亞洲城市，還順利插旗南半球的雪梨，今年的邀約和演唱會也將持續。

理想混蛋的鼓手可沛（右），開心與偶像五月天石頭（左）合照。（翻攝自可沛IG）

▲理想混蛋的鼓手可沛（右），開心與偶像五月天石頭（左）合照。（翻攝自可沛IG）

對此，何樂音樂回應本刊：「事件始末單純是雙方工作人員溝通頻率的落差，沒想到最後變成藝人耍大牌的爆料，有點無奈，想建議爆料者可以多聽聽理想混蛋的音樂，裡面有滿滿的正能量，也許是更好的紓壓方式。」


更多鏡週刊報導
【獨家】【台流對岸夯】周處對岸爆口碑　李烈獲邀監製大陸穿越劇
【台流對岸夯】陸劇《難哄》姐妹作《偷偷》熱播　竟是台灣2大名導演執導

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

Lisa登科切拉「ROSÉ探班」曝「台上插曲」笑翻她

推薦閱讀

白種元形象跌谷底新節目「無限期延播」！製作單位證實：將重新規劃

白種元形象跌谷底新節目「無限期延播」！製作單位證實：將重新規劃

大牙月收僅1萬「宥勝妻卻月開36檔團購」！　受害者火大轟：能賺到吐

大牙月收僅1萬「宥勝妻卻月開36檔團購」！　受害者火大轟：能賺到吐

日人氣歌手JJJ病逝！去年曾來台開唱　經紀公司發公告悲痛證實

日人氣歌手JJJ病逝！去年曾來台開唱　經紀公司發公告悲痛證實

修杰楷「裝有工作」偷飛澳門玩！　賈靜雯打視訊才知：你不用回來了

修杰楷「裝有工作」偷飛澳門玩！　賈靜雯打視訊才知：你不用回來了

侯孝賢患失智症「隱身2年」瘦了！0偽裝街頭散步…近況照全被拍

侯孝賢患失智症「隱身2年」瘦了！0偽裝街頭散步…近況照全被拍

本土劇臨演「10小時只領500元」！服裝全自備　離譜內幕曝光

本土劇臨演「10小時只領500元」！服裝全自備　離譜內幕曝光

《不熙娣》班底電梯被侵犯「對方強吻掐脖」！　揭惡狼身份：是財經大佬

《不熙娣》班底電梯被侵犯「對方強吻掐脖」！　揭惡狼身份：是財經大佬

Lisa被目擊「手機桌布是LVMH三公子」　影片流出狂吸千萬人圍觀

Lisa被目擊「手機桌布是LVMH三公子」　影片流出狂吸千萬人圍觀

來台「簽了2個胸部」！　香港男神Tyson Yoshi紳士手被讚爆

來台「簽了2個胸部」！　香港男神Tyson Yoshi紳士手被讚爆

張兆志曝「許允樂黑粉群造謠手法」　收道歉訊息喊話前妻：幫妳做到了

張兆志曝「許允樂黑粉群造謠手法」　收道歉訊息喊話前妻：幫妳做到了

王晶亂轟MIRROR姜濤害慘女兒！王海榛遭出征「死八婆滾出演藝圈」

王晶亂轟MIRROR姜濤害慘女兒！王海榛遭出征「死八婆滾出演藝圈」

周揚青「包私人飛機」朝聖科切拉！　粉長裙曬貴氣內裝

周揚青「包私人飛機」朝聖科切拉！　粉長裙曬貴氣內裝

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

白種元形象跌谷底新節目「無限期延播」！製作單位證實：將重新規劃

大牙月收僅1萬「宥勝妻卻月開36檔團購」！　受害者火大轟：能賺到吐

日人氣歌手JJJ病逝！去年曾來台開唱　經紀公司發公告悲痛證實

修杰楷「裝有工作」偷飛澳門玩！　賈靜雯打視訊才知：你不用回來了

侯孝賢患失智症「隱身2年」瘦了！0偽裝街頭散步…近況照全被拍

本土劇臨演「10小時只領500元」！服裝全自備　離譜內幕曝光

《不熙娣》班底電梯被侵犯「對方強吻掐脖」！　揭惡狼身份：是財經大佬

Lisa被目擊「手機桌布是LVMH三公子」　影片流出狂吸千萬人圍觀

來台「簽了2個胸部」！　香港男神Tyson Yoshi紳士手被讚爆

張兆志曝「許允樂黑粉群造謠手法」　收道歉訊息喊話前妻：幫妳做到了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鏡週刊, 理想混蛋

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 前輔導長內內認了「直播沒人看」！穿小丁也沒用 超辣畫面曝：決定擺爛
  2. 專訪／吳念軒無預警遭邱昊奇賞巴掌！打電話給女友「一路哭回家」
  3. 《聲林》歌手新歌上線倒數「驚爆遭勒索」！　IG慘被盜用消失急求救
  4. 《哈利波特》影集版選角出爐！J.K.羅琳打破20年規則　石內卜由黑人男星飾演
  5. 李多慧宣布長居台灣！苦練中文「努力過程全公開」　領就業金卡融入生活
  6. 王心凌宣布雙喜臨門！　無預警公開「新身份」甜炸了
  7. 瑤瑤遭暗示潛規則「換主持棒」！　大哥錄影鹹濕喊：妳胸部真的很大
  8. 陶喆結婚11年自爆變了！　罕見親揭「私下2禁忌地雷」超反差
  9. Albee為什麼會答應接《賀瓏夜夜秀》？幕後推手全曝光：我很幸運
  10. THE BOYZ善旴捲人品爭議！　長文4次致歉：會努力證明不是那樣的人

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366