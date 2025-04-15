理想混蛋音樂節爆糾紛！「團隊搞事扯後腿」　遭貼大頭症標籤

圖文／鏡週刊

人氣樂團理想混蛋近年聲勢看漲，校園、商演等邀約不斷，光去年活動就突破百場，不過人氣攀升的同時，也傳出批評的聲音；本刊接獲爆料，指他們參加音樂節時，要求高價的舒適座車，甚至拒絕為海報簽名，讓主辦單位相當不滿。

去年大豐收的理想混蛋，不僅是校園、廠商與各品牌的新寵兒，更在Spotify奪下「台灣最多串流收聽次數華語團體」冠軍，其中夯曲〈離開的一路上〉還是「台灣最多串流收聽次數歌曲」第2名，更在YouTube上累積約3,300萬次點閱。

拒絕簽名 主辦傻眼

▲理想混蛋受邀參與Hito流行音樂獎，首次站上台北小巨蛋的舞台演出，並奪下Hito校園人氣樂團獎。

理想混蛋靠著一步一腳印累積人氣的同時，卻出現了負面評價。本刊接獲爆料，指日前理想混蛋獲邀赴高雄音樂節演出，交通安排是從台北搭高鐵到高雄，之後再搭車到音樂節舉辦地點；主辦單位提出有與車商合作，可以9千元包下20人座小巴8小時，經濟實惠且方便他們隨時出入，未料卻遭拒絕。

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理想混蛋團隊堅持自己租2輛座車，讓團員們更舒適，不過車資要價1萬6,666元，較原本預算高出約1.85倍。雙方為此展開拉鋸戰，畢竟這筆費用是由主辦單位買單，一旦答應等同增加成本，經協商後，雙方各退一步，最後主辦單位僅願支付6,500元。

▲理想混蛋邀約眾多，每年有超過300個日子，4位團員都膩在一起工作。右為主唱雞丁、左為羽球運動員王齊麟。（翻攝自理想混蛋IG）

原以為交通問題解決了，接下來的合作能更順暢，所有參加音樂節的歌手及樂團，一到現場都被要求在大海報上簽名，如動力火車、八三夭、金曲歌后孫盛希、韓星李泳知及日本天后倖田來未等都從善如流，留下在音樂節演出的證明；但當主辦單位向理想混蛋提出要求時，竟被一口拒絕，此舉讓工作人員再度傻眼，想不到仍在努力打拚星路的理想混蛋，比A咖歌手還難搞。

工作太忙 怠慢廠商

▲理想混蛋推出第3張專輯《半熟理想Sunny-Side Up》，其中〈離開的一路上〉成了新夯曲，更在YouTube上累積約3,300萬次點閱。

或許是邀約太多，一年超過300個日子裡，4位團員都膩在一起工作，所屬團隊為了他們疲於奔命，面對客戶的態度難免顯得不禮貌。這一次除了得罪音樂節主辦單位之外，據本刊探查，也有其他廠商在接洽合作時，對於理想混蛋所屬團隊的態度不佳，而有所不滿。

理想混蛋2024年舉辦「換日線Bestart」巡迴演唱會，走遍台灣北、中、南各地，也到中國大陸深圳、廣州、南京、上海、杭州、香港及澳門等14個亞洲城市，還順利插旗南半球的雪梨，今年的邀約和演唱會也將持續。

▲理想混蛋的鼓手可沛（右），開心與偶像五月天石頭（左）合照。（翻攝自可沛IG）

對此，何樂音樂回應本刊：「事件始末單純是雙方工作人員溝通頻率的落差，沒想到最後變成藝人耍大牌的爆料，有點無奈，想建議爆料者可以多聽聽理想混蛋的音樂，裡面有滿滿的正能量，也許是更好的紓壓方式。」



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