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李相侖「首爾大學唸13年」才畢業！曾為演戲放棄　老前輩一番話點醒他

記者劉宛欣／綜合報導

南韓男星李相侖曾出演《One the Woman》、《V.I.P》、《第二個二十歲》等人氣韓劇，一直以來都以首爾大學出身的高材生聞名的他，其實在進入演藝圈後遲遲未能完成學業，直到2013年、入學13年以後才順利畢業。

▲李相侖動念繼續學業的關鍵是李順載。（圖／翻攝自ENA、李相侖ig）

▲李相侖是首爾大學出身的高材生。（圖／翻攝自李相侖Instagram）

李相侖13日登上節目《崔華靜金浩英的想見你》中，與資深演員朴根瀅一同登場。出身於首爾大學物理學系的李相侖提到，自己當初在尚未完成學業的情況下投入演藝圈，感嘆「當時兩邊都做不好，我覺得無法同時兼顧兩件事。對我來說，要專心於一件事，就得放棄另一個，所以決定放棄學業，專注在我想繼續從事的演戲上。」

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▲李相侖動念繼續學業的關鍵是李順載。（圖／翻攝自ENA、李相侖ig）

▲李相侖動念繼續學業的關鍵是李順載。（圖／翻攝自ENA）

李相侖進一步透露，當時父母難以接受他不完成學業的決定，「父母覺得只要有學歷，將來總是能派上用場。但我很想演戲，所以告訴他們我必須選擇演戲。」因此也曾與家人產生不少爭執。直到有次與大前輩李順載合作時，對方主動關心問：「你畢業了嗎？」當他回答「還沒畢業」時，李順載語重心長地說：「至少要唸到畢業。」才讓他動念把學業完成。

▲李相侖動念繼續學業的關鍵是李順載。（圖／翻攝自ENA、李相侖ig）

▲李相侖聽完李順載的建言，在2013年從首爾大學畢業了。（圖／翻攝自ENA）

李相侖說：「那時我才發現長輩們的想法果然都很一致，李老師還說『把一件事做到最後很重要，結尾才是關鍵，做過的人與沒做過的人會有差別，完成學業對你會有幫助。』我也因此完全理解了老師的用意，最後決定回去繼續念書。」於是，他在2013年，入學13年後，才終於順利從首爾大學畢業。

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