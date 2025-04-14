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金秀賢遭HYBE切割！　節目「臉被馬賽克處理」掀韓網熱議

記者劉宛欣／綜合報導

南韓演員金秀賢遭金賽綸遺屬指控在女方未成年時期開始交往，深陷輿論風波之中，為此他全面否認指控，並提起刑事、民事訴訟，事件目前尚未了結，但他形象已大受影響，繼被GD節目《Good Day》抹除後，HYBE旗下人氣男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）成員秀彬主持的網路節目《本命的本命》也被發現將金秀賢的臉打上馬賽克，引發熱烈討論。

▲金秀賢的臉被打馬賽克。（圖／翻攝自《本命的本命》、金秀賢ig）

▲金秀賢深陷輿論風波之中。（圖／翻攝自金秀賢Instagram）

由秀彬主持的YouTube頻道《本命的本命》最新一集中，以韓劇為主題，邀來了TXT隊友杋圭參與，在節目上熱情介紹自己喜愛的韓劇。在教室造型的攝影棚佈景中，設置了朴寶劍、IU等韓劇主角的立牌，但唯獨金秀賢的照片被馬賽克處理，畫面格外醒目。節目中提到了《花樣男子》、《請回答1994》等多部經典作品，對於金秀賢主演《淚之女王》，節目中使用的海報遮住了他的臉，僅保留女主角金智媛的版本。

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▲金秀賢的臉被打馬賽克。（圖／翻攝自《本命的本命》、金秀賢ig）

▲金秀賢的臉被打馬賽克。（圖／翻攝自《本命的本命》）

觀眾對此反應不一，網友紛紛留言表示「我也覺得該打馬賽克」、「馬掉太好笑了」、「剪輯師辛苦了」、「這情況下這樣做也是可以理解的」等等。

此前，金秀賢因被捲入與已故金賽綸自未成年起交往的傳聞，導致遭到MBC《Good Day》的全面刪減。《Good Day》製作單位曾表示：「若相關爭議持續發酵，可能會影響節目的正面訊息與其他出演者，因此決定進行剪輯處理。」

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