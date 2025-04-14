ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

試鏡被打槍「沒文藝氣質」　《孝莊秘史》女星無奈：長太美成負擔

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星胡靜曾推出《孝莊秘史》、《大清後宮》等代表作，近日她受訪大方分享自己出道以來面對審美標籤的困境，透露自己因為五官太過「古典美」，反而成為她進入現代劇或文藝片的阻礙。她無奈表示「長得太好看也成了負擔」，不僅現代戲不願意用她，連遞交文藝片的簡歷都被以「沒文藝氣質」為由淘汰，讓她直呼心酸。

▲胡靜曾因長相太古典美，戲路受阻。（圖／翻攝自胡靜微博）

▲胡靜受訪聊到曾因沒文藝氣質被淘汰。（圖／翻攝自胡靜微博）

根據《搜狐娛樂》報導，胡靜談到不同年代的審美標準，指出「每一個十年，社會的審美是不一樣的」。她坦言在自己剛出道的年代，「女主角就是得長得好看」，當時並不覺得自己特別出色，但因為畢業於戲劇學院，機會相對較多。胡靜還分享，自己大二時便拍攝了一部音樂劇形式的文藝電影，當時就對表演產生濃厚興趣，很想透過文藝片讓觀眾看見不同面向的自己，未料卻接連碰壁。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲胡靜曾因長相太古典美，戲路受阻。（圖／翻攝自胡靜微博）

▲胡靜曾因長相太古典美，戲路受阻。（圖／翻攝自胡靜微博）

胡靜坦率提到：「我特別想去演文藝片，可是簡歷一遞出去，人家就說『她長得太好了，演不了電影，沒文藝氣質』。」直到參演政治劇《人民的名義》並成功轉型為現代劇演員後，胡靜才終於打破外界對她的印象，「大家才知道胡靜也是可以演現代戲的」，也讓她重新獲得更多元的角色機會。

胡靜曾與袁泉、章子怡、梅婷、胡靜、曾黎、張彤、秦海璐並列的戲劇圈「七朵金花」，早年憑藉《孝莊秘史》、《大清後宮》、《康熙秘史》等宮廷劇受到關注。雖然在名氣上未能與章子怡齊名，但她2008年與馬來西亞富商朱兆祥結婚，婚後生活相當低調，搖身一變成為頂級豪門貴婦，個人演藝事業也因家庭而有所轉向。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【當你有個情緒穩定的爸】2歲兒頭髮沾到輕黏土0責罵超耐心處理！

推薦閱讀

郁方公公驟逝！土耳其旅遊中「半夜呼吸困難」…慟：家裡沒大人了

郁方公公驟逝！土耳其旅遊中「半夜呼吸困難」…慟：家裡沒大人了

直擊／賴慧如二婚炸超兇雙球！　「證婚人曝光」半個演藝圈都來了

直擊／賴慧如二婚炸超兇雙球！　「證婚人曝光」半個演藝圈都來了

《我的祕密花園》男星變年收上億科技CEO！　淡出11年重返演藝圈

《我的祕密花園》男星變年收上億科技CEO！　淡出11年重返演藝圈

欠債跑路26年！天王李茂山藏身大陸端盤　被認出笑回：只是長得像

欠債跑路26年！天王李茂山藏身大陸端盤　被認出笑回：只是長得像

廣末涼子拘留所慘況曝光！　「胸罩是違禁品」一週只能洗一次澡

廣末涼子拘留所慘況曝光！　「胸罩是違禁品」一週只能洗一次澡

日人氣歌手JJJ病逝！去年曾來台開唱　經紀公司發公告悲痛證實

日人氣歌手JJJ病逝！去年曾來台開唱　經紀公司發公告悲痛證實

來台「簽了2個胸部」！　香港男神Tyson Yoshi紳士手被讚爆

來台「簽了2個胸部」！　香港男神Tyson Yoshi紳士手被讚爆

熊熊老公去成人展「反應全被拍」！硬選最正女優…神回8字 她笑了

熊熊老公去成人展「反應全被拍」！硬選最正女優…神回8字 她笑了

王仁甫18歲女兒高中畢業了！第一次去加拿大舞會「胸上全光」穿超仙

王仁甫18歲女兒高中畢業了！第一次去加拿大舞會「胸上全光」穿超仙

Lisa被目擊「手機桌布是LVMH三公子」　影片流出狂吸千萬人圍觀

Lisa被目擊「手機桌布是LVMH三公子」　影片流出狂吸千萬人圍觀

郁方公公旅遊中突驟逝！後事曝光「棺木運回台」　心痛發聲：終究要放手

郁方公公旅遊中突驟逝！後事曝光「棺木運回台」　心痛發聲：終究要放手

百萬網紅28歲罹胃癌晚期！「確診不到1月病逝」留下4孩　送葬隊伍驚人

百萬網紅28歲罹胃癌晚期！「確診不到1月病逝」留下4孩　送葬隊伍驚人

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

郁方公公驟逝！土耳其旅遊中「半夜呼吸困難」…慟：家裡沒大人了

直擊／賴慧如二婚炸超兇雙球！　「證婚人曝光」半個演藝圈都來了

《我的祕密花園》男星變年收上億科技CEO！　淡出11年重返演藝圈

欠債跑路26年！天王李茂山藏身大陸端盤　被認出笑回：只是長得像

廣末涼子拘留所慘況曝光！　「胸罩是違禁品」一週只能洗一次澡

日人氣歌手JJJ病逝！去年曾來台開唱　經紀公司發公告悲痛證實

來台「簽了2個胸部」！　香港男神Tyson Yoshi紳士手被讚爆

熊熊老公去成人展「反應全被拍」！硬選最正女優…神回8字 她笑了

王仁甫18歲女兒高中畢業了！第一次去加拿大舞會「胸上全光」穿超仙

Lisa被目擊「手機桌布是LVMH三公子」　影片流出狂吸千萬人圍觀

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

胡靜

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 修杰楷「裝有工作」偷飛澳門玩！　賈靜雯打視訊才知：你不用回來了
  2. 王彩樺「遭疑進廠維修挨酸」　本尊曬自拍照認了：妝比較濃啦
  3. 日人氣歌手JJJ病逝！去年曾來台開唱　經紀公司發公告悲痛證實
  4. 金秀賢遭HYBE切割！　節目「臉被馬賽克處理」掀韓網熱議
  5. 李多慧「來台2年零後悔」　告白粉絲：早已融入我生活
  6. 試鏡被打槍「沒文藝氣質」　《孝莊秘史》女星無奈：長太美成負擔
  7. 83歲公公旅遊驟逝　郁方痛心發文談孝道：父母去，人生只剩歸途
  8. 張兆志控友人霸凌前妻「收提告律師函」　曬圖喊話：終於可以法庭見
  9. 租金太貴害商圈沒落！Cheap列「6階段惡性循環」批房東：天真
  10. 林襄初登版被罵「壓力大到哭」　昔看負評陷憂鬱：這麼多人討厭我

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366