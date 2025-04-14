試鏡被打槍「沒文藝氣質」　《孝莊秘史》女星無奈：長太美成負擔

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星胡靜曾推出《孝莊秘史》、《大清後宮》等代表作，近日她受訪大方分享自己出道以來面對審美標籤的困境，透露自己因為五官太過「古典美」，反而成為她進入現代劇或文藝片的阻礙。她無奈表示「長得太好看也成了負擔」，不僅現代戲不願意用她，連遞交文藝片的簡歷都被以「沒文藝氣質」為由淘汰，讓她直呼心酸。

▲胡靜受訪聊到曾因沒文藝氣質被淘汰。（圖／翻攝自胡靜微博）

根據《搜狐娛樂》報導，胡靜談到不同年代的審美標準，指出「每一個十年，社會的審美是不一樣的」。她坦言在自己剛出道的年代，「女主角就是得長得好看」，當時並不覺得自己特別出色，但因為畢業於戲劇學院，機會相對較多。胡靜還分享，自己大二時便拍攝了一部音樂劇形式的文藝電影，當時就對表演產生濃厚興趣，很想透過文藝片讓觀眾看見不同面向的自己，未料卻接連碰壁。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲胡靜曾因長相太古典美，戲路受阻。（圖／翻攝自胡靜微博）

胡靜坦率提到：「我特別想去演文藝片，可是簡歷一遞出去，人家就說『她長得太好了，演不了電影，沒文藝氣質』。」直到參演政治劇《人民的名義》並成功轉型為現代劇演員後，胡靜才終於打破外界對她的印象，「大家才知道胡靜也是可以演現代戲的」，也讓她重新獲得更多元的角色機會。

胡靜曾與袁泉、章子怡、梅婷、胡靜、曾黎、張彤、秦海璐並列的戲劇圈「七朵金花」，早年憑藉《孝莊秘史》、《大清後宮》、《康熙秘史》等宮廷劇受到關注。雖然在名氣上未能與章子怡齊名，但她2008年與馬來西亞富商朱兆祥結婚，婚後生活相當低調，搖身一變成為頂級豪門貴婦，個人演藝事業也因家庭而有所轉向。