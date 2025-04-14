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租金太貴害商圈沒落！Cheap列「6階段惡性循環」批房東：天真

記者劉宛欣／綜合報導

百萬粉絲網紅Cheap 14日在臉書針對「租金太貴導致商圈沒落」的議題發表個人看法，點出台灣許多商圈衰敗背後的深層問題。他直言，不少店面在房東貪婪調漲租金後，雖然短期內看似賺錢，最後卻落得長期空租，導致整體商圈活力漸失，連人潮也不復以往。

▲Cheap發文批評部分房東思維。（圖／翻攝自Cheap臉書）

▲Cheap經常發文、製作影片討論社會時事議題。（圖／翻攝自Cheap臉書）

Cheap模擬房東語氣直白描述常見的現象「看到你賺錢就漲租」、「別人漲我也漲」、「隨便漲，不爽不要租」，並指出許多房東靠著繼承來的房產，不顧實際市場狀況漫天喊價，導致租客經營壓力大增。他舉例提到像是公館三角窗的屈臣氏、天母麥當勞這類過往熱鬧地段，如今都面臨空租、沒落問題，甚至連牆面都斑駁卻無人承租。

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面對房東將問題歸咎於「人潮減少」而非租金過高，Cheap也毫不客氣反駁「不是啊，問題是租金貴會直接造成你人潮減少啊白癡。」他強調，房租成本最終會反映在商品價格上，進而讓消費者卻步，「租金貴 → 東西變貴 → 客人付不起 → 人潮減少 → 店家倒光 → 空店一條街」，形成惡性循環。

▲Cheap發文批評部分房東思維。（圖／翻攝自Cheap臉書）

▲Cheap發文批評部分房東思維。（圖／翻攝自Cheap臉書）

Cheap更進一步指出，這樣的情況早已在台灣多數商圈上演，從一時風光到如今店家難續命，追根究柢還是租金壓力太大。他語重心長地批評房東想法天真：「貴到連人都跑光了，結果你怪人不來？」點出台灣商業地產面臨的結構性矛盾，也引起不少網友共鳴與熱議。

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