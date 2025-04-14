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林襄初登版被罵「壓力大到哭」　昔看負評陷憂鬱：這麼多人討厭我

記者王靖淳／綜合報導

啦啦隊女神林襄自去年宣布加入味全龍啦啦隊「小龍女」後，人氣持續攀升，最近她登上樂天女孩舞蹈總監陸筱晴的YouTube頻道，除了分享當初踏入啦啦隊圈的契機及歷程之外，同時也坦言，曾因面對網路批評而陷入憂鬱情緒。

▲▼林襄。（圖／翻攝自YouTube／陸筱晴勇奪了此頻道!!哈哈哈）

▲林襄曾因被批評而心情憂鬱。（圖／翻攝自YouTube／陸筱晴勇奪了此頻道!!哈哈哈）

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林襄回憶，當時她在推出人生第一本寫真集後不久，希望拉近與粉絲的距離，以及提升互動黏著度，便萌生加入啦啦隊的念頭，剛好當時樂天女孩將舉辦徵選，所以她就報名了。林襄表示當時對啦啦隊工作內容了解不深，完全沒預料到需要進行大量舞蹈訓練，「算是懵懂無知就去報名」，她更笑稱：「很幸運有被選上，然後開始我的地獄。」

▲▼林襄。（圖／翻攝自YouTube／陸筱晴勇奪了此頻道!!哈哈哈）

▲林襄曾因被批評懷疑自己得憂鬱症。（圖／翻攝自YouTube／陸筱晴勇奪了此頻道!!哈哈哈）

談到初登板的真實心情，林襄坦言過去她習慣面對鏡頭與在網路上和粉絲互動，不過當她初次站上球場，面對現場觀眾時，讓她感到有些驚慌失措，「我發現，好多眼睛盯著我看的時候，我會怯場。」她坦承自己是習慣準備萬全再上場的人，但球場應援狀況變化大，加上對球賽流程不熟悉，導致她常出錯，久而久之也讓她信心受挫。

▲▼林襄。（圖／翻攝自YouTube／陸筱晴勇奪了此頻道!!哈哈哈）

▲林襄曾因被批評差點心裡過不去。（圖／翻攝自YouTube／陸筱晴勇奪了此頻道!!哈哈哈）

林襄表示，網路上的負面聲量讓她難以招架，那段時間她幾乎天天在網路上看到批評她的留言，令她情緒低落，甚至懷疑自己是否患上憂鬱症，「以前追蹤我的人，都是喜歡我的，所以我看到的留言都是好的，可是我在應援台上每天都有點小犯錯，就一直被罵，我第一次感受到世界上有這麼多人討厭我。」並坦承當時心裡有點過不去，壓力大到哭了。

▲▼林襄。（圖／翻攝自YouTube／陸筱晴勇奪了此頻道!!哈哈哈）

▲林襄曾因壓力大到哭了。（圖／翻攝自YouTube／陸筱晴勇奪了此頻道!!哈哈哈）

儘管經歷低潮，林襄沒有選擇放棄，她告訴自己「我能做到」，於是開始積極尋求改變的方法，不斷提升舞蹈與應援技巧，力求表現更好。影片內容曝光後，立即吸引網友討論，同時也紛紛留言鼓勵她，「林襄加油」、「不要被酸民擊倒了。」

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林襄, 啦啦隊, 味全龍, 樂天女孩, 陸筱晴

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