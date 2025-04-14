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《青春有你2》何美延痛訴家暴！　梁老師報警道歉：小時候江湖電影看多了

記者劉宜庭／綜合報導

大陸女歌手何美延今早（14日）公開控訴遭到饒舌歌手丈夫「梁老師」家暴，並附上一張額頭瘀青的近照，引起陸網高度關注與廣泛討論。身為《青春有你2》出身的歌手，何美延與《中國新說唱2020》選手Tsong梁老師原本形象恩愛，如今突如其來的爆料令外界震驚不已，2人事後也各自發出道歉聲明，還原整個事件的來龍去脈。

▲何美延發文控訴遭丈夫梁老師家暴。（圖／翻攝自何美延朋友圈）

▲何美延發文控訴遭丈夫梁老師家暴。（圖／翻攝自微博）

凌晨6點多，何美延在朋友圈激動發文痛訴「家暴男不得好死」，並稱對方辯稱「我先打，只是正當防衛」，儘管該則朋友圈發出後不久便刪除，但內容已被多位網友截圖備份流傳網路，關鍵字「梁老師家暴」更登上微博熱搜榜，引起廣泛關注與討論。

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對此，何美延今下午發出聲明中坦承，夫妻之間因瑣事與溝通不良導致多次激烈爭吵。她提到當晚因情緒失控加上產後情緒低落，回家後與丈夫再度衝突，期間甚至一度有輕生念頭，雙方肢體拉扯、碰撞後由丈夫報警處理。

▲何美延發文控訴遭丈夫梁老師家暴。（圖／翻攝自何美延微博）

▲何美延發文控訴遭丈夫梁老師家暴。（圖／翻攝自何美延微博）

▲何美延與梁老師原本形象恩愛。（圖／翻攝自何美延微博）

何美延坦言，曾查看丈夫手機、飲酒後情緒失控，在凌晨發布朋友圈文字報復對方，導致爭議擴大。她強調，非常抱歉讓大家擔心，也很抱歉佔用了公共資源，「我和他確實也有需要調節的矛盾，所以最近會分開一段時間，各自冷靜，想明白我們到底要什麼樣的生活。」

再隔2個小時，梁老師也發出聲明，向妻子與大眾道歉，並自我檢討。他表示自己婚前是個「play boy」，對家庭與愛的理解十分有限，婚後努力想扛起責任卻方法錯誤，「小時候江湖電影看多了，總覺得男人要扛起責任，哪怕遍體鱗傷！」

梁老師回憶，兩人過去曾有過許多快樂時光，也曾試圖透過心理諮商改善關係。他把人生形容成遊戲，盡管有無數次放棄的念頭，「可是我沒有攻略，只能一遍遍的重過。」後來，他領悟到，「家庭不是公司，我也不是老闆，只要她快樂就好。」

然而，如今夫妻倆再次因話語激烈與情緒失控而重蹈覆轍，導致事件公開。梁老師表示會正視自身問題，在這段時間多去了解自己的問題，變得更好，「雖然家家有本難念的經，但事已至此，我接受所有的結果，誠摯的向大家道歉，向美延和美延父母道歉！我不應該說過分的話，也應該更加仔細的注意到你的情緒，給你一些正向的反饋！」

▲何美延發文控訴遭丈夫梁老師家暴。（圖／翻攝自何美延微博）

▲何美延、梁老師皆已發出道歉文。（圖／翻攝自何美延微博）

【何美延全文】

首先懷著深深的內疚向大家致歉。因我們未能妥善處理情感矛盾，讓私事演變為公共討論，給大家帶來擔憂，這絕非我的本意。

近期因家庭瑣事與溝通方式問題，我們在多次爭執中逐漸失控，首次爭執後未及時平復情緒，導致後續矛盾升級；
他一生氣就會說些很難聽的話（截圖里“吃大哥????”那些話就在這個時間說出來的），我有特別聽不得，所以容易越吵越上頭。
最後我們選擇各自冷靜。
我先是在家裡坐了一會兒，並翻查了他的手機，但是沒有什麼收獲。於是我去店裡照顧生意了 也喝了很多酒。

半夜3點多喝酒回來，他說的話我心裡仍然過不去，於是又爆發了第二次爭吵，這次一直吵到了早上6點。
期間我們各執一詞完全不能達成共識，越吵越凶。酒精上頭 加上我一直有些產後抑鬱，導致我一度坐在窗邊尋短見，他用力把我往回拽的過程中，發生了肢體的拉扯和碰撞，此時他報了警，警察過來瞭解情況後 給我們各自安撫後，我們暫時穩定下來。

到這里本來應該就睡覺了，但是我們又一句兩句不合，吵了第三次。

期間他執意要離開 想去睡覺，我覺得問題沒解決不能走，兩個人就開始肢體拉扯（我們溝通後認為 這存在一個男女體格導致的體感誤差，他覺得只是扒拉 但我感覺是真的疼），我一想動手了 很崩潰，我就用頭撞他，結果臉撞淤青了（圖片里臉上的傷是這樣來的）

最後他跑到樓里另一個房間去，並且把門鎖電池卸了，門鈴電池卸了，電話也不接，完全失聯，我一點辦法也沒有。

這時已經是早上6點了，實在氣不過的情況下 發了朋友圈（我也沒想到6點會有這麼多人醒著刷手機），想報復他 讓他來道歉，所以很多語言都很偏激，有虛假誇大的成分。當朋友們來問我怎麼回事的時候，我覺得這影響有點不好了，所以六點半匆匆刪除了。

雞毛蒜皮累積爆發的爭吵 總是很難收場，這不是我想放上臺面的事情，非常抱歉 讓大家擔心了！也很抱歉占用了公共資源！
我和他確實也有需要調節的矛盾，所以最近會分開一段時間，各自冷靜 想明白我們到底要什麼樣的生活。

朋友圈不當言論已永久清除，今後絕不以傷害對方為代價發泄情緒。感謝民警的耐心調解，感謝致電關心的摯友

【梁老師全文】

首先我為我的傷人語言真誠的 和老婆道歉，也和喜歡我的人們說句對不起，立正挨打，接受大家對我的批評！
其次，我也只想坦誠的面對我的錯誤。
我在結婚前一直是個play boy，只愛自己愛自由。直到孩子們的出現，一點點的讓我明白了愛的含義，我還總說愛是付出，原來我才是那個根本不懂女人 不懂愛的人。

小時候江湖電影看多了，總覺得男人要扛起責任，哪怕遍體鱗傷！我原來做巨棒，總想著小兄弟們能努力。我提供好資源，好平臺呢，叫他們不要浪費時間，但我其實忽略了他們的感受，他們這個年紀只想要快樂不是嗎？於是他們有的去做了直播，有的去做了拳擊教練，有點去做了短視頻，現在看看也挺好的！

跟小豆豆結婚後，我總想著 我的責任是要把我們的小家努力維護好，一家人整整齊齊，往好的方向走，我還上臺說過“愛是付出，只有給與了，才能收獲愛”，可是我卻忽視了到底應該怎麼付出，這不是扛起責任就解決的。

我無比的珍惜現在的所有，都來之不易，尤其是我們的小家。小豆豆從小就經受過校園暴力和原生家庭的苦，所以我只想好好保護我的女孩，不再讓她受傷。

我們結婚很快，因為有了孩子，沒有經歷特別深入的互相瞭解，因此婚後爭吵不斷，每次都近乎瘋狂，歇斯底裡。雖然無數次想放棄，但是人生不是電影，人生是游戲！可是我沒有攻略，只能一遍遍的重過。
我們也一起去看過心理醫生，但情況似乎也沒什麼好轉，直到土人跟我講了他的故事，那一刻我懂了，其實就是讓她開心！滿足她的要求就好了！
家庭不是公司，我也不是老闆。我不會再叫她早點起床，不會再叫她少打游戲，只要她當下快樂就好了。
於是我們前陣子度過了很長一段美好的時光，我們這段時間好開心啊，一起搞裝修，她做短視頻，我在那配合一頓錄。一起陪娃娃玩，一起去戶外，我辦音樂會，她就在旁邊做執行支持我，默默付出。帶她吃到好吃的，她滿眼星光。晚上我們一起看電視，早上我起床會親親她。很簡單，很美好，也很平靜，

Songwhere開了以後一起認識了很多的新朋友（她一直覺得來武漢認識的都只是我的朋友）似乎一切都在往好的方向發展了

直到昨天晚上，因為聊工作我比較認真了，於是熟悉的節奏又回來了，我們又吵了起來，而我口出狂言，她喜歡要把所有事情在氣頭上說的明明白白，而我無法在氣頭上溝通。

心理醫生也告訴我們吵架後分開冷靜，於是我在房間練琴，直到她半夜在店裡喝了酒回來，我在電腦上發現她又去查我手機，我感覺又占上風了，現在想真不應該這樣做！
於是第二場開始了，激動時用頭撞我，我一看淤青了，氣也散了趕緊給她擦藥，哄她睡覺！
但由於她很少喝酒，喝酒會難受，躺下後依然沒辦法平息，這一次我逃避了，去了寶寶房間。她砸不開門，暴怒之下就發朋友圈宣泄，結果不小心被外傳了…然後就是你能看到的這樣。
雖然家家有本難念的經，但事已至此，我接受所有的結果，誠摯的向大家道歉，向美延和美延父母道歉！
我不應該說過分的話，也應該更加仔細的注意到你的情緒，給你一些正向的反饋！
謝謝給予關心的朋友們，我會在這段時間 多去瞭解自己的問題，變得更好！

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