坂口健太郎90分鐘見面會「票價飆破6000」　韓網傻眼：加了川普關稅？

記者蔡宜芳／綜合報導

日本男星坂口健太郎在亞洲享有高人氣，他近來因與南韓女星李世榮合作影集《愛過之後來臨的》，親自到南韓宣傳、上節目，人氣再翻漲。2023年9月曾在南韓舉辦粉絲見面會的他，時隔一年半再到首爾開見面會，怎料，卻因高昂的票價引發網友熱議。

▲坂口健太郎與李世榮合作拍韓劇，於南韓人氣再翻漲。（圖／翻攝自Instagram／sakaguchikentaro）

主辦單位Sound Alliance 9日在社群公開坂口健太郎亞洲巡迴粉絲見面會首爾站的票價資訊，座位共分三等級，票價為韓幣14萬2000元（約新台幣3551元）至25萬3000元（約新台幣6327元）不等，最高的票價有HI-BYE、團體合照、官方海報、小卡套組、親筆簽名海報抽獎資格等福利。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲坂口健太郎5月將到首爾舉辦見面會。（圖／翻攝自X／SA_OFFICIAL_twt）

不過，由於票價比2023年的14萬3000韓幣（約新台幣3576元）貴了將近一倍，加上活動時長僅90分鐘，引不少網友吐槽「想去但太貴了」、「不是舞台表演，卻這個價格嗎」、「在Yes24 Hall要25萬韓元？真的瘋了，甚至時間才90分鐘」、「是加上了川普式的關稅嗎」。