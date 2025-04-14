靈魂歌姬majiko睽違2年來台開唱　6月寵粉現身華山

記者吳睿慈／綜合報導

日本新生代靈魂系創作歌姬majiko將於6月15日在華山Legacy舉辦個人專場演出，睽違2年再度來台開唱，消息一出便讓許多樂迷期待不已，也為讚聲系列演唱會加入不同的音樂色彩。

▲majiko即將在6月來台開唱。（圖／寬宏藝術提供）



majiko自幼在東京成長，母親是歌手、父親為知名鼓手，從小便耳濡目染，與搖滾、靈魂、爵士與民族音樂為伍，也因此培養出深厚的藝術素養與豐富的音樂感受力。她2013年首度登上日本知名直播節目《ETA（EXIT TUNES ACADEMY）》，以震撼全場的現場唱功與靈魂共鳴的演出驚艷觀眾，也因此受到業界與粉絲關注，正式展開音樂生涯。

代表作包括〈心做し〉、專輯《寂寞的人最偉大》中的〈與愛蜜莉的15個約定〉、〈wonderland〉等，每一首作品皆充滿情感能量與詩意歌詞，她的創作常以孤獨、愛與人生為主題，在美麗旋律下流露真實掙扎，直擊人心，奠定歌姬地位。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲majiko聲線獨特獲得粉絲青睞。（圖／寬宏藝術提供）



此次演出不只是majiko久違的回歸，更是她對台灣歌迷的一次深情回應，過去幾年，她持續透過線上演出、社群平台與世界各地的樂迷保持聯繫，如今終於能面對面分享音樂的溫度與力量。演出當晚，majiko將傾情演唱多首經典曲目與人氣作品，搭配細膩的舞台設計與燈光氛圍，營造出如夢似幻的音樂宇宙。演唱會《majiko MAJICAL MUSICAL ONE MAN LIVE in TAIPEI》門票將於16日下午1點開賣，購票請洽寬宏售票及全台萊爾富、OK便利商店。