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YTR我是江老師揪「高鐵站計程車挑客」　怒打1999：人生第一次申訴

記者王靖淳／綜合報導

鋼琴網紅「我是江老師」最近在臉書發文分享，一段她在板橋高鐵站附近搭計程車的親身經歷，揭露排班車挑客人的亂象，同時也表示：「我人生第一次打1999申訴專線，申訴了排班計程車。」貼文曝光後不久，立即掀起討論。

▲▼我是江老師。（圖／翻攝自Facebook／我是江老師）

▲江老師發文寫下打電話申訴的過程。（圖／翻攝自Facebook／我是江老師）

江老師透露，前幾天她準備搭排班計程車時，發現第一台車連續有多位乘客上前卻又離開，最後甚至看到一位身形瘦小、行動緩慢的女士在被司機拒絕後，只能吃力地走向後方車輛。為此，江老師直言，看到那位女性當下拖著步伐艱難移動的身影，成為她決定打電話申訴的關鍵。

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江老師表示，當她坐上第一台計程車並向司機說出目的地時，對方搖頭拒載，讓她反問：「司機你應該不可以這樣子挑客人吧？」之後她改搭後方其他台車，並詢問司機這樣的行為是否合理，得到對方回應：「當然不行，因為排班計程車有時候會需要排一段時間，才會有客人，如果排了一小時，最後載到短程，就很不划算，但是像這樣子的現象，還是要檢舉，出來跑車誰不希望能載到長程的客人，但是也不能這樣，他第一台就卡在那邊，也不走一直挑，小姐你要檢舉他。」

▲▼我是江老師。（圖／翻攝自Facebook／我是江老師）

▲江老師會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／我是江老師）

面對是否要檢舉，江老師坦言過去常以「懶」、「怕麻煩」、「其實我也沒有受到什麼影響就忍耐吧」、「人家也是出來工作可能有一些困難吧」等理由選擇沉默，但這次情況讓她反思：「那位行動不太方便看起來很虛弱的女生，她拖著沈重緩慢的步伐走向司機，被拒絕後又緩慢地費力地往後走了一小段路的身影，或許在我們看來那段路不長，但看著她走路的樣子，突然覺得那段路對她來說，或許就像我們扛著沙袋走路一樣地不易。」

最後，江老師打了1999申訴專線，雖歷經多次忙線與等待，仍順利完成程序，並收到正式立案通知。江老師在文末表示，雖然這次申訴不一定能立刻改變什麼，但她相信亂象的持續，往往和眾人的沉默及退讓有關，「這次多做了一點點，也有可能能讓那位乘客，不必為了搭車再多走那麼一段路。」

【我是江老師臉書全文】

我人生第一次打1999申訴專線
申訴了排班計程車
之前有次看完演唱會要去搭計程車
沒想到計程車是直接用喊價的
原本250左右的費用會到達
司機說要1000
那時就很多人告訴我「這樣其實可以檢舉！」
當時覺得 「沒關係～就自己改搭捷運就好。」
但這次的事件 我真的申訴了⋯
幾天前我在板橋高鐵站前準備搭排班計程車
從遠方走近時時就發現第一台計程車
已經連續有兩三個人上前準備搭車
但最後都往後走沒有上車
後來看見第四位落髮帶著頭巾
身形瘦小走路緩慢且有點虛弱的小姐上前
她依然沒有搭上這台車
只好虛弱慢慢搖晃地往後走搭乘後面的車
當我上前準備搭車時
當然也先從第一台車開始問起
司機問我：「小姐你到哪裡」
我：「台藝大」
司機對我搖搖頭表示拒載
當下的我恍然大悟為何這台車一直沒有乘客上車
因此就回了他一句：「司機你應該不可以這樣子挑客人吧」
後來上了後面的計程車後
我問司機：「在這裡排班的計程車司機可以挑客人嗎」
司機：「 當然不行 因為排班計程車有時候會需要排一段時間才會有客人 如果排了一小時最後載到短程 就很不划算 但是像這樣子的現象還是要檢舉 出來跑車誰不希望能載到長程的客人 但是也不能這樣 他第一台就卡在那邊也不走一直挑 小姐你要檢舉他」
其實我遇到這些事情我一直都是
「其實我也沒有受到什麼影響就忍耐吧」
「 人家也是出來工作可能有一些困難吧」
但其實也是因為不知道花時間檢舉到底有沒有效
我也怕麻煩也怕浪費時間也不知道要怎麼申訴需要上網找
但坦白說就是一個字 懶
司機跟我說申訴之後就會受理並且找到那位司機
請那位司機去上課
思考了大概三分鐘我最後決定要申訴
會讓我下定決心的原因是因為
那位行動不太方便看起來很虛弱的女生
她拖著沈重緩慢的步伐走向司機
被拒絕後又緩慢地費力地往後走了一小段路的身影
或許在我們看來那段路不長
但看著她走路的樣子
突然覺得那段路對她來說或許就像我們扛著沙袋走路一樣地不易
打1999專線申訴因為忙線打了好幾通、等了幾分鐘
最後還是順利接通完成了申訴
我也真的收到了一個成功申訴的立案信件寄到我的信箱
雖然不知道結果會怎樣
或許不會立刻改變什麼
或許還是會有很多讓人無力的情況存在
但很多亂象的發生
也可能是因為我一次次的沈默與退讓所導致
這次多做了一點點
也有可能能讓那位乘客
不必為了搭車再多走那麼一段路

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