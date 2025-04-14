▲林思宇日前出席記者會。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

「宇宙」林思宇在2014年時以女團A'N'D出道，不僅擔任《完全娛樂》主持人，也主演電視劇，並參加《全明星運動會3》大顯身手。出道11年的林思宇鮮少傳出緋聞，不過先前受訪時有提到身邊有不錯的對象，對方是圈外人，甜蜜說：「有粉紅泡泡的感覺。」時報周刊CTWANT早先也直擊有位友人貼心接送忙了一整天的林思宇，並且一起回家，令人好奇這位友人是否就是那位「粉紅泡泡製造者」。

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▲收工後林思宇及經紀人坐計程車離開。（圖／本刊攝影組）



日前林思宇結束跑鞋的記者會活動，由經紀人陪同一起搭計程車離開。下車後，兩人在台北市中正區與一名稍早也在記者會現場的男子碰面，3人找了幾家咖啡廳，終於找到合適的地方坐下聊天喝咖啡。傍晚6點半左右結束咖啡廳的聚會，林思宇與經紀人一路散步到孫立人將軍官邸（陸軍聯誼廳）餐廳，直到晚間9點半結束，兩人又一起搭計程車離去。

▲下車後林思宇與一名似乎是工作人員的男子碰面，並到咖啡廳聊天。（圖／本刊攝影組）



結束忙碌而平凡無奇的一天，有趣的事情緊接著發生，晚間9點45分，計程車竟然開進台北車站的地下停車場，放林思宇下車後，計程車便載著經紀人離去。下車後的林思宇並未到車站其他地方，而是獨自在停車場等候，幾分鐘後，果然有一輛黑色轎車來接。10點半左右，車子開到了新北市某區靜巷中停放，兩人下車走向對面住宅，直至次日凌晨仍未見林思宇離開。

▲結束聚會後，林思宇獨自在台北車站停車場下車。（圖／本刊攝影組）



兩人進屋後不久，巷內傳來小孩的聲音，向開車的人打招呼，所以兩人回去的應該是這名開車友人的家。幾分鐘後，駕車的人與一名正要騎機車出門的女子聊天，在明亮的光線下可以清楚看見對方的臉，是本刊早在去年的2月21日便拍過的這位友人，帶著飲料去探林思宇的班，當天晚間7點12分，正在捷運中山站廣場拍攝《來！金來號！》的林思宇，在休息空檔與這名友人見面，對方送來茶飲探班，交給林思宇前還將飲料上下翻動攪拌，很是貼心。

▲林思宇上了神秘友人開來的車。（圖／本刊攝影組）



▲林思宇與友人一同回家。（圖／本刊攝影組）



那天的拍攝工作進行到晚間9點多，結束後林思宇搭乘劇組的交通車到台北車站，似乎是因為劇組人員有發現媒體在場拍攝，引起大家的注意。林思宇走進台北車站，一下樓便回頭注意可疑人物，並在一個轉角等候觀察了好一會兒，找到機會後迅速離開。或許當時林思宇也是與該名友人約好在台北車站停車場碰面，若真是如此，該友人可以說是林思宇的「專屬司機」。

關於本刊直擊林思宇在台北車站等待友人一起回家，該名友人還到片場探班，兩人的關係為何？林思宇的經紀人回應：「好朋友喔。」

▲本刊去年也拍到該位友人到林思宇拍戲現場探班。（圖／本刊攝影組）



▲友人貼心為林思宇送上飲料，林思宇笑得很開心。（圖／本刊攝影組）



▲去年林思宇同樣在台北車站等待，並警覺地觀察四周。（圖／本刊攝影組）



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