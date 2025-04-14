拒被潛規則！29歲男星宣布退出演藝圈　返鄉擺攤近況曝

▲許鵬退出演藝圈，開啟擺攤生活。（圖／許鵬抖音）

圖文／CTWANT

29歲大陸男星許鵬曾演過《且試天下》、《一念關山》，近日他在社群上宣布退出演藝圈，回到老家替80歲的爺爺擺攤。許鵬表示「不要被面子束縛」，勇敢邁出第一步，話題還衝上微博熱搜冠軍。

許鵬畢業於中央戲劇學院，2018年演出個人首部電影《西河戀歌》，之後演出電視劇包含《天涯熱土》、《孤獨的野獸》、《如果聲音有記憶》等等。

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4月5日，許鵬發影片稱其退圈回老家，接替80多歲的爺爺趕集擺攤，影片中他騎著三輪車出去擺攤賣橘子，初次擺攤還不太熟練，遭到顧客老爺爺的「刁難」，以略低於進價的價格，賣出去兩斤橘子。

此外，許鵬還透露有人問他「拍了那麼多年戲，放棄會不會太可惜？」許鵬表示，自己熱愛演戲，「但當你屢次遇到，好不容易拿到的角色，臨開拍了卻把你空降換掉，你會漸漸失去這份工作的熱愛。」許鵬稱自己徹底被娛樂圈的潛規則傷透了心，也表示絕不會向行業「惡勢力」低頭。

據悉，2025年3月，許鵬在某古裝劇組拍攝期間，因不願接受潛規則選擇離開，但未公開細節。此外，他提到影視行業資源銳減，無背景演員根本很難生存下去。

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