林俊傑突襲現身！　孫燕姿被蒙鼓裡嚇傻「超狂神仙合體」全場炸了

▲林俊傑驚喜現身孫燕姿演唱會。（圖／Make Music提供）



記者翁子涵／台北報導

天后孫燕姿「就在日落以後」巡演新加坡站13日迎來最終場，JJ演唱會的和音班底、也是「插班生」成員的陳迪雅先在點歌環節開了一個小小哏，點唱「她說」時語帶玄機地說：「可能某個林姓歌手會出來。」引爆觀眾期待，結果是一場空，大家以為驚喜沒了，殊不知真正的彩蛋還在後頭。

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▲▼林俊傑和孫燕姿睽違11年合體。（圖／Make Music提供）



孫燕姿唱「我懷念的」時，林俊傑竟然無預警從舞台後現身，天王天后睽違11年再度於舞台上夢幻聯動，瞬間掀起全場暴動，孫燕姿更是當場愣住，原來這幕神級合體，是JJ與團隊早就計畫好的隱藏驚喜，連她本人都完全被蒙在鼓裡，為了這一刻，他11日在墨爾本演唱會剛落幕，隔日火速飛返新加坡，只為13日晚親自站台力挺。

合唱結束後， JJ一臉得意問：「驚不驚喜？」孫燕姿笑說：「驚喜驚嚇都有。」他隨即感性表示自己和歌迷一樣，等了她十一年，所以一定要來，終於又能在舞台上看到她發光發亮，孫燕姿則笑虧自己怕麻煩不敢開口，結果他竟然自己現身，還補一句：「不愧是行走的CD，一直唱我的key，好像在幫我和音。」JJ也忍不住喊：「真的好高！」兩人默契互動笑翻全場。

