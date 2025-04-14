陳珮騏22歲愛犬離世！　「早上還貼著我…」慟：謝謝妳那麼愛我

記者陳芊秀／綜合報導

八點檔女星陳珮騏14日發文，沉痛透露愛犬「寶寶」於早上6點45分離世。她2022年收養「寶寶」，陪伴已經年邁的毛小孩，寶寶終年22歲。

▲陳珮騏22歲愛犬寶寶離世。（圖／翻攝自臉書／陳珮騏打氣團）

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陳珮騏哀傷寫道：「昨晚寶寶如常在我臂彎裡睡著，早上她還是貼著我……」雖然多年來陪伴無數毛孩，她坦言仍無法習慣失去的痛，「每次孩子離世我向來不節哀，還是不免自責和遺憾，但我也知道已經盡了全力給她所有的照顧和幸福。」

陳珮騏於2022年12月4日收編寶寶，雖然每次面對毛孩離世向來不節哀，但還是不免自責和遺憾。這次陪伴寶寶走過最後的生命旅程，她在貼文傾訴思念：「願我的心肝寶貝一路走好，無病無痛脫離無用老病軀體，再度快樂輕快奔跑去吧～再也抱不到軟呼呼的她了。」她感性感謝寶寶帶來的愛與信任，並請求粉絲：「懇請大家給寶寶最深切的祝福。」貼文Hashtag「謝謝妳來當媽媽的女兒」、「22歲公主 」、「生命課程不論經驗有多豐富永遠不會習慣」、「謝謝寶寶給媽媽的一切學習和幸福」、「謝謝妳來當媽媽的女兒」、「謝謝妳那麼愛我信任我」，字字句句流露深切哀思。

粉絲留言安慰陳珮騏「能有這樣好的媽媽，小寶貝非常幸福」、「妳是狗狗們的天使， 他們也是妳的天使」、「有緣必會相遇，愛永存心間」。