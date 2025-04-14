林憶蓮唱一半突2度道歉！　「激動哽咽噴淚」原因曝光

▲林憶蓮廣州開唱遇上暴風雨。（圖／索尼音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

樂壇天后林憶蓮12日在廣州大學城體育中心舉辦「迴響Resonance」巡迴演唱會，當天廣州因突遇強對流天氣而風雨交加，電閃雷鳴，大暴雨直到演出前才停下，美中不足的是大風影響了設備的穩定性，讓原本準備的舞臺設計無法全部實現，林憶蓮為此在臺上兩度道歉，感恩歌迷風雨無阻前來與她見面，為此更是一度哽咽落淚，演出結束後也在社交平台發長文道歉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼林憶蓮在台上二度道歉哽咽落淚。（圖／索尼音樂提供）



作為出道時以粵語歌叩響樂壇的歌手，粵語歌算是林憶蓮音樂旅程的起點，所以此次在廣州開唱，林憶蓮不僅首唱了〈蓋亞〉，安可曲更是安排了粵語歌經典〈微涼〉、〈為何他會離開你〉和〈再見悲哀〉，尤其〈微涼〉與當晚的天氣非常契合，隨著前奏響起，現場不斷掀起一陣又一陣的迴響浪潮。



林憶蓮更是真情流露，很多歌迷回想起2013年廣州演唱會上，林憶蓮因情緒波動在〈至少還有你〉演唱過程中落淚，這一幕被歌迷視為「都市情歌女王」的真情流露，12年後，相似場景重現，這種跨越時空的「眼淚敘事」，也成為觀眾集體記憶的喚醒劑。

本次巡演以「時空交錯」為主軸，曲目編排圍繞「崩壞、倒塌、重生」的主題展開，通過旋轉舞臺、沉浸式光影特效與敘事性曲目編排，串聯起林憶蓮橫跨四十年的音樂旅程，從〈至少還有你〉的溫暖慰藉、〈不必在乎我是誰〉的深情傾訴，再到〈歸零〉、〈柿子〉的創新演繹，經典與新作交織，給歌迷很多力量和感動，一連串經典金曲〈傷痕〉、〈鏗鏘玫瑰〉、〈夜太黑〉連唱更是掀起萬人大合唱。

