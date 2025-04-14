遭廣末涼子追撞「受害方首發聲」！驚後方車高速衝來…還原車禍過程

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星廣末涼子7日發生行車事故，在高速公路追撞大型聯結車，接著被送醫後又踹護理師被逮捕，涉嫌傷害罪、危險駕駛致傷罪等兩罪，被檢方羈押10天。而遭到追撞的運輸公司首度回應車禍過程。

▲廣末涼子高速公路追撞聯結車，涉及危險駕駛致傷和傷害罪。（圖／翻攝自YouTube）

據富士電視台《Mr. Sunday》新聞報導，車禍事故發生於4月7日，位於新東名高速公路的某隧道內，遭追撞的運輸公司表示：「當時我們正行駛在最左車道，後方突然有輛車高速衝來。」當時廣末涼子駕駛的車輛先撞上隧道右側牆壁，然後反彈跨越車道，直接撞上拖車的右後方。公司進一步透露：「警方告訴我們駕駛是女性，但直到隔天對方律師聯絡，我們才知道竟然是廣末涼子本人。」而警方調查指出，車禍現場沒有剎車痕跡。

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▲遭撞車輛的所屬運輸公司回應，當時目睹後方車高速衝來，隔天才知駕車女性是廣末涼子。（圖／翻攝自YouTube）

廣末涼子近期積極復出，繼3月底來台灣參加音樂祭「大港開唱」，4月初投入新電影拍攝。據日媒報導，她在事故發生前幾天，一直在奈良拍電影，還曾前往某醫院拍攝，當時並沒有令人感到有任何異狀。然而知情人士透露：「原本安排6日和7日兩天拍攝，但6日取消了，7日（事故當天）才拍，聽說拍攝進度延誤，最終也沒拍完，只能擇期補拍。」且當天原本行程拍到晚上9點，「不知為何廣末涼子中途就先行離開了」。

而廣末涼子在7日下午4點半到5點半間，在濱松休息站被目擊一個人發出怪聲音，朝著路人說「我是廣末！」並與路人有肢體碰觸。而她當天晚間6點50分左右在隧道發生車禍，她受輕傷，同車男性經紀人骨折重傷，為何提前離開劇組，也引發外界好奇。