劉曉憶二度切胃「甩肉超過10kg」　穿緊身旗袍…激瘦絕美造型曝光

記者黃庠棻／台北報導

三立八點檔熱劇《願望》近日上演趣味橋段，造型竟穿越到民國時期。原來是一場在五星級飯店舉辦的「良伴Party」，邀請企業老闆攜伴出席，以感謝身旁支持的另一半。黃少祺飾演的勝強與江宏恩飾演的耀武雙雙收到邀請卡，覺得活動新奇有趣。

▲《願望》江宏恩、劉曉憶化身徐志摩與陸小曼。（圖／三立提供）

但勝強（黃少祺飾）卻有些猶豫，因為當初他是與麗紅（江祖平飾）一同加入這家飯店俱樂部，資料上伴侶仍是她，讓他對出席猶豫不決。而且活動規則是每對嘉賓需以主題造型Cosplay出場，讓眾角色紛紛腦洞大開、花招百出。

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在編劇的巧妙安排下，江宏恩與劉曉憶這對螢幕夫妻則Cos成「民初才子佳人」，化身為徐志摩與陸小曼，造型一曝光立刻引爆現場笑聲。江宏恩笑說，近年很少演出這種文質彬彬的角色，當他穿上長袍戴上眼鏡，一舉一動都變得特別斯文，現場演員打趣虧道「平常都看你戴金項鍊、走粗獷路線，現在這副書生模樣，還真認不出來了！」

▲《願望》江宏恩、劉曉憶化身徐志摩與陸小曼。（圖／三立提供）

劉曉憶也笑說，原本「老公」江宏恩設定要扮成徐志摩，但有人怎麼看都像「葉問」，還忍不住在一旁講廣東話、擺起武術架式，她開玩笑吐槽「我怎麼覺得他比較像說相聲的！」

▲《願望》江宏恩、劉曉憶化身徐志摩與陸小曼。（圖／三立提供）

劉曉憶則換上修身旗袍，展現纖細身段，她坦言過去胖的時候也穿過旗袍，但那時效果普通，二度切胃後瘦下來後反而沒機會穿「這次穿上後，我感覺連胸部都不見了！」她還請造型師特別幫她設計成復古妹妹頭髮型，想打造陸小曼的婉約風。

但劉曉憶也自嘲，平常在劇中她和江宏恩是一對豪邁又直率的情侶，現在一穿上長袍和旗袍，感覺就像「狗狗穿鞋子」一樣強裝斯文，笑稱「整個好假掰喔！」