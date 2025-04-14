許效舜將合體澎哥再現「鐵獅玉玲瓏」！爆陳亞蘭喝茫主持糗事

▲澎恰恰、許效舜師徒2人將登上藍寶石大歌廳，重現經典的「鐵獅玉玲瓏」。（資料圖／記者黃克翔攝）



記者許宥孺／高雄報導

2025「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會，將於5月10、11日於高雄流行音樂中心海音館登場，高流今(14日)公布豪華陣容再添4位嘉賓，「金鐘獎最佳主持人」許效舜將與師父澎恰恰同台搭檔，有機會重現經典的「鐵獅玉玲瓏」；台語歌王蔡小虎將與情歌CP龍千玉同台獻唱經典。另外，澎恰恰的兒子皮皮、黃西田的女兒黃露瑤也將組成星二代聯盟，再現秀場父子、父女同台場面。

許效舜首登高流藍寶石舞台，預告化身「爆笑短劇」擔當，要讓長輩笑到肚子痛。許效舜說：「跟師父的默契已經是到了一舉手、一投足，就知道下一拍該接的節奏，當天肯定會信手捻來、妙語如珠，絕對會炸裂藍寶石！」被問到有無機會重現經典的「鐵獅玉玲瓏」，許效舜透露：「如果有機會，『鐵獅玉玲瓏』一定要來高流熱力四射一番，保證場面熱鬧滾滾！」他更難忘曾與澎恰恰頂著鐵獅玉玲瓏的戲服出席金鐘獎頒獎典禮，「那次從雲林作秀完，因時間關係無法換裝卸妝，2個人就這樣搭高鐵趕回台北，太瘋！」

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▲金鐘獎最佳主持人許效舜首登高流藍寶石，誓言要讓長輩笑到肚子痛。（圖／高雄流行音樂中心提供）



值得一提的是，許效舜這次登上復刻版藍寶石，也將與曾合作多年的陳亞蘭相見歡，他搶先爆料陳亞蘭難得喝醉的趣事，笑說：「有一次亞蘭姐錄節目時遇到放飯時間，趁隙去參加楊麗花團長的尾牙，回來時幾分醉意，但敬業的她堅持要繼續主持錄短劇，結果沒有一句台詞記得住！都講些自己想講的，現場大家笑翻了無法再錄，最後導播假裝喊OK，收工後現場關燈，所有人假裝拿包包離開，等亞蘭姐確定離開，我們再進棚把節目錄完！」

▲台語歌王蔡小虎2度登上藍寶石大歌廳，預告合體情歌CP龍千玉獻唱經典。（圖／高雄流行音樂中心提供）



台語歌王蔡小虎則在暌違3年後，重返高流藍寶石舞台獻藝，他預告將再現當年「豬肉王子」情歌經典，有別於3年前的經典曲目表演歌單，他特別透露「盡量不挑重複的歌，保證都是耳熟能詳的歌曲，敬請期待！」巧的是，2度登台藍寶石的蔡小虎，又將與自己的螢幕萬年CP搭檔龍千玉在高流合體，多次搭檔的兩人屆時將有機會同台對唱，令人期待萬分。

此次藍寶石彩蛋嘉賓大搞夢幻聯動，除了邀來演藝圈2大金獎天王許效舜、蔡小虎鼎力相助，為發揚秀場傳承精神，身為主持人的澎恰恰特別帶著兒子皮皮來高流藍寶石「見習」，並請來黃西田女兒黃露瑤共襄盛舉，同為「星二代」的兩人，屆時將搭檔同台參與歌中劇的演出，成為本屆藍寶石的最強生力軍。

▲澎恰恰拉兒子皮皮登藍寶石「見習」，客串「歌中劇」秀演技。（圖／高雄流行音樂中心提供）

▲「星二代聯盟」黃西田女兒黃露瑤獻藝，為藍寶石演唱會帶來新活力。（圖／高雄流行音樂中心提供）

這也是澎恰恰父子檔在相隔多年後，於藍寶石舞台聚首，對於兒子皮皮的舞台表演能力，澎恰恰十分有信心，「皮皮從大學畢業就開始擔任我的助理，看了很多我的表演，而且我拍的電影及參與的戲劇，他也都有軋一角，也曾跟我及許效舜一起在音樂劇《隔壁親家》做長時間公演；加上皮皮也跟黃露瑤曾在《鳥來伯與十三姨》的戲劇合作過，這次搭檔一定能勝任演出！」澎恰恰也期望藉著這次演出，讓皮皮增添「新能力」及增添視野，把秀場文化傳承下去。

▲2025藍寶石大歌廳卡司出爐。（圖／高雄流行音樂中心提供）