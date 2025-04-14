百萬網紅28歲罹胃癌晚期！「確診不到1月病逝」留下4孩　送葬隊伍驚人

▲大陸西北28歲男網紅鄭世杰今年3月確診胃癌晚期，家屬證實他在4月11日下午在家中病逝。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸西北28歲男網紅鄭世杰以特殊唱腔受到許多觀眾喜愛，在某影音平台擁有幾百萬粉絲，怎料，鄭世杰的家人突然發布訃告，他已經在4月11日下午2時許在家中病逝，留下4個孩子，已於12日舉辦葬禮；一眾粉絲不捨鄭世杰離去，網上瘋傳他的送葬隊伍，人山人海多到看不到盡頭。

綜合陸媒報導，西北甘肅農村出身的在地人氣男網紅鄭世杰，經家人證實他已在4月11日下午病逝家中，死因是胃癌；據鄭世杰的好友透露，鄭世杰在今年3月才診斷出罹患胃癌晚期，且已經出現多發現轉移，在他逝世後留下4個未成年的孩子，最小的去（2024）年才出生，讓親友們為他的家人擔心，也替他的一生感到惋惜。

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鄭世杰的葬禮在4月12日舉行，不少網友表示要前去送行，在葬禮結束後，網上有許多目擊者拍下送葬畫面，鄭世杰的送葬隊伍長到一眼望不到盡頭，現場人山人海，足見他生前有多受當地人喜愛。據悉，鄭世杰家人發布的訃告也提到，鄭世杰生前創作改編的歌曲又在網上受到傳唱，他到天上去一定很開心。

不過，鄭世杰病逝後，影音平台上他的帳號作品已經全部刪除，只剩下他留給粉絲們最後的告別信。愛音樂的鄭世杰生前成為人氣網紅並不容易，他小時候就喜歡唱歌，但為了生活還是得工作，直到2016年在社群看到朋友分享的影片，決定拍翻唱影片，漸漸打開知名度，一步一腳印成為百萬網紅。

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