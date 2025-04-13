黃小愛減肥成功「疑遭張藝影射靠切胃」！親還原真相　他道歉了

記者劉宛欣／綜合報導

YouTuber黃小愛自2024年決心瘦身，戒掉外食自己下廚，甩掉了30公斤以上的肉，減肥成功以後，越來越常曬出自信的個人照，成為最勵志的瘦身代表。不過，13日他卻突然在Threads上透露，自己遭影射是靠切胃手術減重，對此，他澄清表示「我沒有切胃，切胃也沒有錯，但我就是沒有」，而根據討論串的留言，影射他的就是另一名網紅張藝。

▲黃小愛2024年瘦身大成功，引起討論。（圖／翻攝自黃小愛Instagram）

黃小愛13日在Threads上發文表示「早上收到很多訊息說有人影射我切胃卻不承認」，對此他澄清「我沒有切胃，切胃也沒有錯，但我就是沒有！」無奈指出已經解釋了很多次，也感謝粉絲的關心，並且分享了自己減重的方式、飲食都可以在Instagram上看到。

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▲黃小愛澄清自己沒有接受切胃手術。（圖／翻攝自黃小愛Threads）

不久後，黃小愛再度曬出與張藝的對話截圖，表示「影射切胃」一事似乎是誤傳，他寫下：「我今天一早起床先看大家給我的私訊，看到有人說切胃相關言論，我自己也沒求證當下只想澄清，就直接發文了。」後來爬了截圖與言論，卻沒有看到切胃「這邊是我誤會，我也跟對方道歉，關於講我買包包的事，我自己是不在意～我承認我愛慕虛榮，還是希望大家能和平相處」。

▲張藝。（圖／翻攝自張藝Instagram）

▲黃小愛曬出與張藝的對話。（圖／翻攝自黃小愛Threads）

截圖中可以看到，張藝致歉表示不該私下談論黃小愛買名牌包，承諾會為此發道歉聲明，黃小愛則對於誤會切胃的部分致歉，「這部份是我誤會，也跟你道歉，希望大家和平共處」。