成語蕎吃睡前藥變大舌頭　「一天狂奔3醫院」急打2針病況曝

記者王靖淳／綜合報導

女星成語蕎擁有亮麗外型，平時會透過社群記錄生活的她，最近在Threads發文透露自己在一天內看了三個醫生，形容整趟就醫過程宛如「歷險記」。貼文曝光後，湧入大批網友留言關心。

▲成語蕎會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／imjennycheng）

成語蕎透露，最近她在蘇州旅途中出現感冒及咳嗽症狀，原本她以為只是小感冒，曾服用朋友給她的成藥，希望能緩解不適，但病情始終未見改善。返回台灣後，成語蕎馬上去一間不曾造訪過的診所就醫，才得知自己罹患的是急性支氣管炎及口腔黏膜炎。

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成語蕎表示，在服用第一間診所開給她的藥後，原以為症狀會好轉，不料事後卻出現呼吸不順，她擔心自己對藥物產生過敏反應，加上本身有心臟瓣膜問題，所以趕緊前往第二間醫院急診檢查。醫師猜想她可能與天氣變化及體質有關，建議她多休息、多喝水，並開了支氣管的藥物給她備用，同時也向她確認，原先第一間診所開的睡前藥仍可繼續服用。

▲成語蕎一天看三個醫生。（圖／翻攝自Threads／imjennycheng）

未料，成語蕎表示當晚吃了原診所開的睡前藥後，出現嚴重過敏反應，不但舌頭變腫，還起水泡，甚至讓她講話變大舌頭。她趕緊打電話向爸爸求救，隨即就到第三間大型醫院急診，後來經醫師評估後判定她對某藥物過敏，要她不要再吃了，並幫她打了兩針急救，所幸過20至30分鐘後，大舌頭的情形才逐漸緩解。

最後，成語蕎感慨分享：「藥物過敏真的很可怕，大家吃藥都要小心。」並特別感謝爸爸兩度陪同她跑急診，讓她在緊要關頭能安心就醫，「最辛苦是我爸爸跑了2趟急診接我、陪我，謝謝我的爸爸。」貼文曝光後，湧入網友留言寫下關心，「保重身體」、「早日康復」、「希望快點好起來。」