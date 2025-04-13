楊晨熙：富二代才算豪門嗎？　PO文求解掀兩派戰翻

記者王靖淳／綜合報導

女星王思佳美籍華裔老公Joe Ho的職業最近受到外界討論，8日被週刊爆料另一半其實不是富商且待業中，又傳出曾擔任司機及保鑣，流言蜚語不斷，她事後發聲訴說無奈，表示從沒稱自己嫁入豪門，內容曝光後引發熱議，就連女星楊晨熙都發文提出豪門疑問，貼文曝光後，掀起網友討論。

▲楊晨熙發文拋出豪門疑問。（圖／翻攝自Instagram／jellyc820）

楊晨熙在文中拋出自己對「豪門」定義的疑問，同時也寫道：「白手起家很有錢那種不能算豪門嗎？一定要富二代那種才算豪門嗎？！」語氣中藏著質疑。貼文曝光後，吸引網友朝聖，同時也紛紛留言「為啥這樣問」、「豪門是至少要富過三代」、「到爸爸才有錢的富二代還稱不上豪門。」

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▲楊晨熙回覆王思佳貼文。（圖／翻攝自Threads／jellyc820）

事實上，王思佳11日深夜才在社群發文回應近期的風波，並感謝老公在這些風波下沒一句怨言，反而安慰她，「我的先生，因為我要被無限放大，他對於他的工作，想低調，身為他的太太我完全尊重這點，我可以承受所有的批評，但我看到我先生因為我而成為輿論焦點，我真的很難受。」並強調自己從未說過嫁入豪門，現在生活很充實，也很珍惜家庭幸福。

▲▼楊晨熙發文表達疑問，網友留言。（圖／翻攝自Threads／jellyc820）

面對老公職業被外界放大討論，王思佳感到相當心疼，「一下子是司機、一下子是保鏢，每天都有一種新說法，怎麼改來改去的？那些針對我家庭的人，從一開始就對我的先生很感興趣吧，那這種執念可不可以放手了？可以還給我先生他應有的隱私？畢竟你關注的是別人的先生，能不能關注自己的就好了？」貼文曝光後，好友楊晨熙也在底下留言：「還沒看過司機或保鏢出門都有私人司機的…如果這是真的，真是太威猛了。」