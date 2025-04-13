記者吳睿慈／台北報導

日本創作女歌手愛繆於12、13日一連2天在台北流行音樂中心舉辦演唱會，隨著愛繆絕好的歌聲與音樂，出現燈光變化，並搭配無人機拍攝連動全場的影像畫面，近2個半小時的演唱會，毫無冷場、熱力滿分，兩天演出，成功征服了1萬名觀眾。

▲愛繆2天唱完萬人演唱會。（圖／TAKUYA NAGAMINE提供）



演唱會愛繆以清亮的歌聲開場，〈反正都要死、〈Lucky Color〉、〈金盞花〉一連3首驚呼過癮的歌曲後，她全中文秀出誠意：「大家好，我是愛繆。我很想念大家，我來台北了！」她睽違7年在台舉辦演唱會，喊著「我回來了」，台下歌迷回應「歡迎回來」，熱情反應令愛繆驚訝表示：「太厲害了，大家都聽得懂日文！」馬上以台語「水，水啦！」稱讚歌迷。

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▲▼愛繆與粉絲互動頻繁。（圖／TAKUYA NAGAMINE提供）



愛繆在舞台上唱跳全開，並用國、台語雙語齊發「讚」、「甲霸沒」、「一起唱吧」、「一起High吧」等問候，大螢幕上秀出的逗趣即時翻譯，加上不時比出「手指愛心」、「雙手愛心」、「臉頰愛心」各種愛心突擊連發，及各種古靈精怪的特寫表情，讓全場歌迷真的是一直大喊「好可愛」。

愛繆與歌迷像朋友般零距離對話，她親切笑喊：「大家跟我的距離很近吧！因為很久沒在台辦演唱會了，今天我可是比平常更認真的化妝呢！」此時，有歌迷大喊：「請跟我結婚！」她先吊歌迷胃口「請和我結婚嗎？那就拜託你了。」下一秒拒絕「才不要」，展現逗趣的一面。

▲愛繆幽默笑喊唱完演唱會要慶功豪飲。（圖／TAKUYA NAGAMINE提供）



這次來台，愛繆趁工作之餘走訪夜市，也享受了珍珠奶茶、台灣料理、知名三明治，甚至喝起紹興酒，她笑說：「演唱會整個結束後，我要喝很多，如果發現我醉倒在路邊的話，請叫我起來！」

▲愛繆演唱會爆點滿滿。（圖／TAKUYA NAGAMINE提供）



整個演唱會爆點滿滿，愛繆在舞台到處狂奔，後面段落更跳下舞台3次，一邊滿場跑一邊伸出手與歌迷互動，還有把歌迷帽子拿來戴在自己頭上，活力能量滿滿的力量感染帶動全場觀眾，讓整個演唱會從頭到尾都陷入瘋狂。成功完成兩場台北演唱會之後，緊接著4月19日、20日，就要舉辦首爾演唱會，愛繆的亞洲旋風繼續吹拂。