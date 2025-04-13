記者劉宛欣／綜合報導

南韓演員南潤壽（남윤수）在個人社群帳號上意外出現一則18禁內容貼文，引發爭議。對此，他隨即刪除該貼文，並於13日親自發表道歉聲明向大眾致歉，在Instagram限時動態中表示：「今天我不小心轉發了一則令人不適的貼文。讓大家感到困擾，我非常難過，也由衷地感到抱歉。未來會更加小心。」他坦言並非刻意發布該內容，是在開車途中由粉絲提醒後才得知。

▲南潤壽誤發成人廣告貼文。（圖／翻攝自南潤壽Instagram）

此前，南潤壽的Instagram帳號上突然出現一則不雅的成人廣告貼文，隨即引起廣泛關注。他刪除貼文後，立即透過粉絲互動平台留言「我在開車時看到這個轉發的東西，差點以為是被駭了，幸好有粉絲通知我」，他也貼出自己Instagram的推薦演算法截圖，補充表示「我的演算法就這樣而已，看起來像是被駭了，我甚至不知道自己按到了什麼，是不是惡意廣告啊？」

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▲南潤壽道歉文。（圖／翻攝自南潤壽Instagram）

對此，南潤壽經紀公司也向韓媒說明：「當時他正在開車，手機放在口袋裡誤觸了，並不是遭駭。」接著進一步指出，這次事件經初步確認後，南潤壽本人「完全不知道貼文發出」，是透過粉絲回報才停車確認，發現竟然出現了19禁成人廣告貼文「手機一直在褲子口袋裡，應該就是在那時不小心按到。」

該貼文出現的時間約為20到30分鐘左右，南潤壽得知後立刻刪除。經紀公司表示原本認為只是小插曲，沒想到消息迅速在多個平台擴散，最終決定對外說明情況。