出道35年首開唱！　王瑞霞「極深V破尺度」揭遭逼宮內幕：吐血了

▲王瑞霞6月將開唱。（圖／王瑞霞提供）



記者翁子涵／台北報導

出道35年的台語歌手王瑞霞，宣布將解鎖人生第一場演唱會，於6月14日舉辦王瑞霞《用心等待 王瑞霞 個人演唱會》，主視覺正式曝光，她難得深V見客，讓粉絲驚艷，王瑞霞表示自己得力的幕後推手，就是18歲的女兒亮亮，亮亮幫忙化髮服給很多新看法，還幫忙熬夜挑片，此外，王瑞霞更感謝母親，笑稱自己一直沒有勇氣開唱，這次也是被媽媽「一句話」逼上台，媽媽說：「我幾歲了？妳的歌迷也不少歲了，趁妳和大家都還走得動，緊唱唱啦！」

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▲▼王瑞霞深V見客。（圖／王瑞霞提供）



王瑞霞近期蠟燭兩頭燒，除專輯催生七七八八，更同步忙起演唱會前置，她每天透早起床就忙翻天，完全無暇忌口和健身，但進棚拍主視覺海報時，硬生生掉了兩公斤，還得現場緊急將腰身改小，才能完美上陣，完成大陣仗拍攝作業後，又馬上掉入挑片地獄，來回挑選照片緊盯螢幕，雖每天吞4顆高劑量葉黃素護目，還是看到霧颯颯，讓她苦笑：「真是拍照容易挑片難！」



王瑞霞索性請出愛女亮亮接手坐鎮，還親身教導挑圖要領和細節，要亮亮選圖時第一要件就是從眼神開始鑑定，母女一起挑燈夜戰，和數千張照片展開車輪戰，亮亮連續幾個晚上和n個王瑞霞「大眼瞪小眼」，熬到天明時，猛吞葉黃素，跟媽媽王瑞霞嬌嗔說：「馬麻，我現在都不敢看你的眼睛了內。」母女一起笑翻，十分有趣！

不過王瑞霞坦言演唱會真的是自己最大罩門，這次還是前老闆兼好友方文良「先斬後奏」，擺明跟她說場地訂金已付，施行苦肉計，告知不唱訂金會慘賠拿不回來，讓王瑞霞直接「吐血」找上母親訴苦，結果身為女兒「最鐵粉絲」的王媽媽，直接吐嘈她：「緊唱唱啦！」一針見血要她趁自己還能唱、大家還有力氣去看時，珍惜和歌迷相聚的時光，僅用「一句話」，臨門一腳推坑成功。購票請洽KKTIX。

