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太神！香港男神考取大貨車駕照　1舉動竟「被誤認送貨工」

▲▼ Tyson Yoshi首度在台舉辦簽唱會。（圖／想不到音樂工作室提供）

▲ Tyson Yoshi首度在台舉辦簽唱會。（圖／想不到音樂工作室提供）

記者翁子涵／台北報導

香港音樂才子Tyson Yoshi今（13日）首度來台舉辦簽唱會，過往沒在香港意外辦過簽唱的他坦言非常緊張，加上天氣預報是「大雨特報」，讓他更加擔心現場沒人來，怕現場只有工作人員，活動前一晚還小失眠，結果一到現場看到滿滿歌迷，讓他頓時鬆了口氣，不過他今全身包緊緊，未放送肌肉福利，對此，他笑說：「風很大怕感冒，昨天校園已經有脫到剩背心，今天比較專注在音樂。」

▲▼ Tyson Yoshi考取大貨車駕照。（圖／想不到音樂工作室提供）

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▲▼ Tyson Yoshi考取大貨車駕照。（圖／想不到音樂工作室提供）

▲▼ Tyson Yoshi首度在台舉辦簽唱會。（圖／想不到音樂工作室提供）

他前陣子在台灣學完重機後，近來更跑去考大貨車駕照，愛車的他，坦言因為考上後就能夠開手排車，也能開16人座巴士，好在考了3次終於考上，提及學開大貨車過程中有趣的事，Tyson Yoshi竟笑說：「我被老師當成是做工的人！」原來穿著吊軋背心去駕訓班學開車的他，因為一身肌肉加上渾身刺青，被老師誤認是「貨運工人新手」，還對他說：「年輕人，趕著考牌去上工嗎？！」讓他哭笑不得連忙附和。

為了工作而在台北租房的Tyson Yoshi，被問到有無打算乾脆在台灣置產買房？他認真表示：「目前是還有想過要買房，因為責任好大，暫時沒有這個考量。」巨蟹座的他戀家又戀貓，把愛貓當成「置產」條件之一的他笑說：「如果我的貓在台灣，我就會買房！不過如果真的要買，也不會想買在市區，想買郊區，這樣至少我可以開車回家，享受邊開車邊兜風的樂趣。」

而他去年求婚成功，7月將和未婚妻Christy在歐洲舉辦婚禮，更霸氣投下200萬港幣（約850萬台幣）的預算籌備，談及進度？Tyson Yoshi說：「都是老婆在準備，我在準備資金。」被問會否怕被騙錢？他表示自己完全相信老婆，更打趣：「我已經被他騙了整個人。」由於曾被好友背叛，Tyson Yoshi無奈表示：「騙感情比騙錢還要傷。」

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