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樂天桃猿「最萌三本柱」同台尬舞！　廉世彬親揭吉祥物真面目：是色猴

記者孟育民／台北報導

樂天桃猿12日舉辦「猿來瘋」主題日，現場氣氛熱鬧非凡。吉祥物「猿氣小子」、「大聖」、「Rocky」化身為「最萌三本柱」，不僅和粉絲進行近距離蓋章互動，還在賽前開球儀式中大秀萌力。賽前，三位吉祥物還聯手女孩總監陸筱晴與副總監曉帆，跳起「猿來秀之韓猩出道」，猿氣們跳起舞來一點也不馬虎，靈活熱舞成功high翻全場。

▲▼廉世彬和粉絲見面會。（圖／樂天桃猿提供）

▲「最萌三本柱」現身球場。（圖／樂天桃猿提供）

開球儀式同樣精彩非凡，今日由新任MC巫苡萱擔任主持。「猿氣小子」首次化身為投手，帥氣登板；大聖握棒展現打者架勢；Rocky則在一旁賣萌助威，接球手余德龍接下這記「萌力投球」。四位的逗趣互動，引來全場掌聲與笑聲，成功成為現場的焦點之一。

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▲▼廉世彬和粉絲見面會。（圖／樂天桃猿提供）

▲余德龍和「最萌三本柱」互動。（圖／樂天桃猿提供）

局間表演也不遑多讓，「推進隊長」籃籃與團場Aby聯手帶來精心編排的舞蹈。這支舞原定於3月30日的開幕戰亮相，但因天氣延賽而推遲。籃籃笑說：「延賽後回憶一下舞蹈，Call一次回來練習。」她也分享了與吉祥物的有趣互動，提到曾有一次在場上跳舞時，因為西曬快要中暑，猿氣站過來幫她擋住太陽，「瞬間覺得他是暖男，怎麼這麼好！」她還笑稱，雖然猿氣平時愛搗亂，但「女孩需要幫助時，他真的是個貼心的小猴子。」

▲▼廉世彬和粉絲見面會。（圖／樂天桃猿提供）

▲籃籃特別帶來舞蹈演出。（圖／樂天桃猿提供）

此外，廉世彬今日與粉絲進行了互動見面會，她開心地表示：「能見到這麼多人，我很幸福，能和每一個人一起拍照，我也很開心。」並且認真擔任起銷售角色，她說：「希望明天也能來很多人，希望大家多多購買，和我多拍點照片！」當被問到與猿氣的互動有什麼特別的地方時，世彬笑說：「粉絲們都提醒我小心點，因為他是色猴，結果接觸下來，他臉長得很可愛，但真的是滿色的，哈哈哈。」

▲▼廉世彬和粉絲見面會。（圖／樂天桃猿提供）

▲廉世彬和粉絲見面會。（圖／樂天桃猿提供）

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