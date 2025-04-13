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徐睿知甩風波自虧：我來情勒大家～　申東燁毒舌回「對啦！妳的特長」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星徐睿知曾在2021年報出情勒前男友金正賢，禁止男方有親密戲、親密接觸等，一夕之間成為恐怖情人。她在螢幕前消失4年，直到最近重回演藝圈，帶著重大決心出演成人脫口秀《SNL KOREA 7》，登場就自虧「我來情勒大家」，還被申東燁回嗆「對啦，妳的特長是情勒」，相關影片引起一陣騷動。

▲▼徐睿知甩風波自虧：我來情勒大家～　申東燁毒舌回「對啦！妳的特長」。（圖／翻攝自《SNL KOREA 7》）

▲徐睿知甩風波登上《SNL KOREA 7》自虧「我來情勒大家」。（圖／翻攝自《SNL KOREA 7》）

徐睿知在最紅之際跌落谷底，當年被爆情勒前男友金正賢，男方後來出面道歉，整件事情落幕，但她也就此消失，直到最近金秀賢公司出事，身為旗下藝人之一的她事件再度被翻出來，也有輿論指出她是被陷害的，而她消失多年，負評也逐漸消停。

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近日，她重返螢幕前，12日出演成人脫口秀《SNL KOREA 7》表情明顯緊張，她表示：「雖然很緊張，但我既期待又感到很激動。」徐睿知要出演節目的消息公開後，大批觀眾湧入申請參加錄影，她感謝粉絲的支持，「非常感謝，但一方面也有點負擔，我會努力來報答大家的期待。」

▲▼徐睿知甩風波自虧：我來情勒大家～　申東燁毒舌回「對啦！妳的特長」。（圖／翻攝自《SNL KOREA 7》）

▲▼徐睿知被虧特長是情勒，她還配合戲劇演了單元片段。（圖／翻攝自《SNL KOREA 7》）

▲▼徐睿知的特長」。（圖／翻攝自《SNL KOREA 7》）

主持人申東燁虧她「要用怎樣的決心來努力呢，可以具體說明一下嗎」，徐睿知幽默回答「我來情勒大家，讓大家有趣的...（觀看節目）」，申東燁又虧「對啦對啦，妳的興趣跟特長是情勒」，她當場噗疵笑出來，表現得落落大方。

《SNL KOREA》節目內容向來遊走在道德邊緣，開播以來有不少爭議，但很多藝人為了轉型、突破自身演出，皆會答應出演。徐睿知現身該節目，馬上就引起熱議，而她多年後自虧「情勒大家」，也展現了與以往不同的回歸決心，許多觀眾都表示「很佩服她的勇氣」。

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