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遭爆分手金賽綸導致情傷酒駕！　曹承衍公司沉默2天回：難以確認

記者劉宛欣／綜合報導

在金秀賢與金賽綸的未成年交往風波未完之際，正在服兵役的人氣歌手WOODZ（曹承衍）突然遭爆曾與金賽綸交往，而金賽綸2022年的酒駕事故，就是因為與他分手後藉酒澆愁後，闖下的禍，對此，曹承衍公司EDAM娛樂，於12日作出回應，表示「這是屬於藝人私生活的部分，公司無法確認，敬請見諒。」

▲曹承衍公司回應了與金賽綸的緋聞。（圖／翻攝自金賽綸、曹承衍IG）

▲曹承衍公司回應了與金賽綸的緋聞。（圖／翻攝自曹承衍經紀公司IG）

此前，YouTuber李鎮浩持續火力全開，爆料已故金賽綸的過往，稱金賽綸曾於2021年初至2022年5月間，與一名歌手A交往，還曾匿名為對方的MV拍攝現場送上咖啡車，按讚對方的社群貼文，雙方的好友都知道兩人在交往。然而，金賽綸與對方分手後情緒低落，疑似因此導致了2022年5月18日的酒駕。

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▲曹承衍公司回應了與金賽綸的緋聞。（圖／翻攝自金賽綸、曹承衍IG）

▲金賽綸突遭李鎮浩爆料，是在與男歌手分手後，藉酒澆愁才惹出酒駕事故。（圖／翻攝自金賽綸IG）

南韓網友根據線索推測該歌手為曹承衍。曹承衍於2024年1月入伍，目前預計將於2025年7月21日退伍，剩下約3個月的時間，如今突然爆出與已故金賽綸的戀情，公司又並未給出確切的答案，使得輿論討論更加地熱烈。

值得一提的是，記者出身的YTR李鎮浩此前遭金賽綸的遺屬提告，於3月底被迫中止製作所有與金賽綸相關的YouTube節目，為期三個月，然而才安靜幾日，卻又開始一連發布了數支關於金賽綸的爆料影片。

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