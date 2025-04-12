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直擊／太狠了！告五人「邀3超大咖夯團」世紀合體　5萬人嗨到暴動

記者蔡琛儀／高雄報導

人氣天團告五人今（12日）在高雄世運主場館開唱，演唱會尾聲，他們特別邀請剛成團時，一起跑音樂祭的老朋友，包括老王樂隊、甜約翰以及美秀集團，他們都是七年前與告五人同梯出道的兄弟團，如今四組樂團的人氣都已不能與當年相比，17人世紀合體的畫面讓歌迷驚喜不已。

▲▼告五人力邀老王樂隊、甜約翰、美秀集團擔任嘉賓，四團17人共演。（圖／相信音樂提供）

▲告五人力邀老王樂隊、甜約翰、美秀集團擔任嘉賓，四團17人共演。（圖／相信音樂提供）

三組嘉賓分別帶來他們的經典曲目〈我還年輕我還年輕〉、〈降雨機率〉、〈捲菸〉，總共17位音樂人共演炸台，隨後四團更合唱〈自由〉，現場氣氛熱烈到最高點。雲安笑說，當年他們只請得起老王樂隊當嘉賓，「今年剩下兩團終於請得起！」犬青笑說以前唱其他人的歌都沒付版稅，雲安開玩笑說：「今天是要還債嗎？」美秀集團吉他手修齊立刻接話：「這幾年還有通貨膨脹要計算進去喔！」讓全場笑翻。

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甜約翰主唱浚瑋更爆料，之前大家彩排結束後，肚子餓的他看到便當區有舒肥雞肉便當，正開心要拿來品嘗，沒想到被告五人經紀人阻止，告訴他他們的便當在另一區，「結果我打開袋子，上面寫『庶民便當』。」告五人一聽連忙解釋，犬青說：「因為我們以美食為名，但我們三個身材沒有他們好，峻緯雖然是爸爸，他有腹肌，所以我們只能吃無聊的便當。」

修齊接話：「我們把身材練好，跟你給我們吃庶民便當什麼關係？」雲安立刻說：「他們的滷排骨很好吃！」甜約翰鍵盤手Mandark笑說：「我們休息室是寫庶民休息室嗎？」再度逗樂歌迷。當演唱會接近尾聲，哲謙更親筆寫下一封信，感性告白歌迷，更一度唸信唸到哽咽，犬青和雲安也分享，今天雖然是巡演的句點，也是告五人新開始的起點，今年即將帶來新專輯，期待很快再跟大家見面。

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