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張柏芝寵粉無極限！遇22年鐵粉秒掏「16萬鑽石項鍊」送出　全場傻眼

記者劉宛欣／綜合報導

香港女星張柏芝近日現身上海街頭，一如既往地展現出寵粉的模樣。當天她身穿亮眼紅色外套、搭配金色長裙與墨鏡，氣場全開地現身，一位女粉絲主動上前要求合照，沒想到她不僅親切答應合照，還從包包裡拿出一條鑽石項鍊送給粉絲，讓旁觀者與網友全都羨慕不已。

▲女神張柏芝以寵粉聞名，。（圖／翻攝自張柏芝微博）

▲女神張柏芝以寵粉聞名。（圖／翻攝自張柏芝微博）

從當天的影片中可以看到，張柏芝當時笑容滿面，與粉絲互動毫無架子，女粉絲鼓起勇氣要求合影後，張柏芝不僅答應，還彷彿早有準備地從隨身背包裡翻出一個首飾盒子，打開後竟是一條鑽石項鍊，讓收到大禮的粉絲當場愣住，完全沒料到偶像會如此豪氣出手，現場氣氛相當溫馨感人。

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▲女神張柏芝以寵粉聞名，。（圖／翻攝自張柏芝微博）

▲張柏芝拿出包包裡的鑽石項鍊送給粉絲。（圖／翻攝小紅書）

有網友指出，該項鍊為寶格麗（BVLGARI）的Divas' Dream鑽石系列，市價約為人民幣3.8萬元（約16.8萬台幣）。後來該幸運粉絲也出面表示，自己已經喜歡張柏芝長達22年，幾乎每一場有她的公開活動都會盡可能參加，因此此番收到珍貴禮物，也有許多人猜測是因為張柏芝認出了長年陪伴的老粉絲。

事實上，這並非張柏芝首次「出手闊綽」寵粉。早在2005年，她就曾因粉絲讚她手上的腕表好看，當下便將手錶脫下送給對方，另外，2018年她也曾主動送在機場接機的粉絲一條愛馬仕絲巾，對待粉絲毫不吝嗇。

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