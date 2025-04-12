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直擊／粉絲錄影遭擋！少時蒂芬妮親自解圍：沒關係　拿她手機自拍送飛吻

記者吳睿慈／台北報導

南韓女團少女時代成員蒂芬妮（Tiffany）12日在台北國際會議中心與粉絲見面，她作風親切又大方，場上帶來有趣的談話環節，還抽出4個粉絲上台一起玩遊戲，投壺與夾珍珠等等，她卯足全力為粉絲謀福利，親自下場玩遊戲，展現最高親切度，甚至當粉絲被制止自拍錄影時，她馬上出聲緩頰「沒關係」，高EQ解決危機，獲得滿滿稱讚。

▲少女時代蒂芬妮粉絲演唱會。（圖／記者林敬旻攝）

▲少女時代蒂芬妮宛如迪士尼公主現身。（圖／記者林敬旻攝）

蒂芬妮睽違5年來到台灣與粉絲見面，活動誠意滿滿，她以一身淡紫色絕美禮服現身，唱著歌曲〈Light Up the Sky〉帶領歌迷進入夢幻世界，隨後又換上性感黑色洋裝，邀請4位粉絲上台一起玩台版《魷魚遊戲》，雖是競賽，但她寵粉放水，睜一隻眼閉一隻眼讓歌迷作弊，還不斷稱讚「做得很棒」、「做得好」，擊掌提高士氣，互動非常親民。

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▲少女時代蒂芬妮粉絲演唱會。（圖／記者林敬旻攝）

▲少女時代蒂芬妮粉絲演唱會。（圖／記者林敬旻攝）

▲少女時代蒂芬妮粉絲演唱會。（圖／記者林敬旻攝）

▲蒂芬妮超寵粉，粉絲自拍錄影遭擋，她還主動解為「沒關係」。（圖／記者林敬旻攝）

蒂芬妮帶領粉絲贏得競賽，粉絲近距離聞香偶像，還獲得與她自拍的機會，站在台上紛紛告白「蒂芬妮很漂亮」、「蒂芬妮很香」，一位粉絲直呼「我活到今天就夠了，雖然我的本命是徐玄，但是我愛妳」，雖是告白隊友，但蒂芬妮仍然笑容滿面，給予熱情回應。

還有一位同學幽默表示「我這學期全部不及格也沒關係，延畢也可以」，她著急地搖手表示「不行」，要同學好好讀書，而該名同學機智地在自拍時開啟錄影功能，沒想到遭後台工作人員制止，蒂芬妮也馬上出面緩頰「沒關係」，並拿起同學的手機，在影片裡送上一個飛吻，引起台下陣陣尖叫聲，全場超羨慕。

▲少女時代蒂芬妮粉絲演唱會。（圖／記者林敬旻攝）

▲少女時代蒂芬妮稱讚粉絲「讚」。（圖／記者林敬旻攝）

她為歌迷帶來驚喜歌單，活動尾聲唱起少女時代代表性歌曲〈FOREVER 1〉、〈Party〉，台下粉紅手燈搖擺應援，搭配粉紅色彩帶撒出，看得歌迷感動泛淚。最後安可時，粉絲排字應援「不愧是蒂芬妮，讚」，她感動回應：「剛剛看到畫面裡我的樣子，我相信大家比我更努力來到這個位置，比我走過更艱辛、更辛苦的路來到這裡，日後我會更加努力！」期間她與翻譯的聲音重疊，她也謙虛致歉：「對不起，老師。」最後相約直到再見的那一天，請粉絲要保持健康，活動完美劃下句點。

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