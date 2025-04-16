小孟老師／4月16日星座運勢　金牛錢包拉警報！

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：獲得合理獎賞
感情：感情平等對待
財運：付出社會公益
幸運色：淺灰色
貴人：獅子
小人：雙子
工作：工作協調順利
感情：彼此家長認可
財運：項目合夥賺錢
幸運色：天空藍
貴人：水瓶
小人：魔羯
工作：展現自身價值
感情：尊重對方意願
財運：目標過於遙遠
幸運色：粉晶色
貴人：天秤
小人：雙魚
【土象星座】
工作：盡量保持熱忱
感情：少點道理連篇
財運：留意市場風向
幸運色：酒紅色
貴人：巨蟹
小人：獅子
工作：玩樂享受工作
感情：樂於表達想法
財運：財運低迷不佳
幸運色：可可色
貴人：牡羊
小人：天秤
工作：即將面臨淡季
感情：熱情促使熱戀
財運：小心金錢損失
幸運色：淺藍色
貴人：金牛
小人：巨蟹
【水象星座】
工作：照規定來行事
感情：相互理解彼此
財運：進財取之有道
幸運色：深綠色
貴人：雙子
小人：處女
工作：主動分擔工作
感情：放下過多憂慮
財運：獲利起起伏伏
幸運色：淺粉色
貴人：處女
小人：牡羊
工作：順利脫離危機
感情：認識理想對象
財運：盡量趁機解套
幸運色：咖啡色
貴人：射手
小人：天蠍
【火象星座】
工作：改變原本模式
感情：彼此衝突較多
財運：金錢問題解決
幸運色：桃木色
貴人：魔羯
小人：水瓶
工作：逐漸跟上軌道
感情：聆聽對方心事
財運：收入逐漸變多
幸運色：奶茶色
貴人：天蠍
小人：射手
工作：任勞任怨應變
感情：家庭關係和樂
財運：系統規劃財務
幸運色：象牙色
貴人：雙魚
小人：金牛
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響