全球動蕩...張學友嘆「看電視看到鬱悶」：不知能不能改變那些瘋子

記者蔡琛儀／綜合報導

歌神張學友上週起在台北小巨蛋舉辦「60+」世界巡迴演唱會台北返場演出，昨（10日）第4場狀態比上週更好，但他昨晚透露，看了一整天電視，心情有些鬱悶，「我對這種狀況，也不知道該笑還是哭。」

▲▼張學友本週繼續在台北小巨蛋開唱。（圖／JDS提供）

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張學友說：「今天看了一天電視，感覺挺鬱悶的，我想大家今天也不會好過的，反正最近天災人禍一大堆，特別在這種時間，包括我自己，要面對這種狀況的時候，都覺得自己特別渺小。」近來美國總統川普的「對等關稅政策」在全球造成相當大的經濟波動，如今更演變成中美貿易戰，也是近來最大的新聞焦點，張學友雖未表明是在電視上看了什麼導致心情鬱悶，但現場粉絲似能心領神會，也紛紛笑出來。

他有些無奈的說：「我對這種狀況，也不知道該笑還是哭，覺得特別渺小。」隨後說：「在這種狀況，我們這種小人物，唯一可以做的就是盡量做好自己，特別無法控制的狀況，如果我們自己做好一點的話，起碼會有多一點的正能量。」他又說：「不知道能不能改變那些瘋子，起碼我們可以改變我們的世界對吧。」再次讓全場笑翻。

張學友並正能量鼓勵大家：「讓周邊的世界好一點，好的力量多一點，我們就會過得好一點囉。」接著也盼粉絲都能身體健康、天天開心，一番談話讓台下掌聲不斷，他接著突如其來一字馬，又令觀眾驚呼不已，「如何保證能做好一點，我們必須要身體健康的。」