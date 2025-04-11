「性感女王」孫淡妃生了！曾做試管失敗　「誕下女兒」老公守身邊

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女歌手兼演員孫淡妃（손담비）以電音舞曲〈瘋了〉、〈星期六晚上〉走紅，她是性感的象徵，成為很多男星的理想型，2022年和前滑冰國手李奎爀（이규혁）結婚，兩人結婚3年終於傳來喜訊，11日誕下一女，據悉，老公一直守在身邊，消息公開後，獲得滿滿祝福。

▲孫淡妃生了，老公陪產守在身邊。（圖／翻攝自孫淡妃IG）



孫淡妃結婚2年迎來新生命的喜訊，夫妻倆努力做試管，試了2次才成功，直到去年9月才對外宣布懷孕消息，這段期間她專心養胎，好友金希澈也曾到訪家中探望她的狀態。直到11日傳來好消息，孫淡妃首爾某間醫院誕下一女，老公李奎爀全程守在她身旁，目前小孩與她均安。

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孫淡妃懷孕以來，經常透過個人社群網站分享近況，2天前才發文表示「現在真的只剩下要跟『讚讚』（女兒胎名）見面的日子了，心情既期待又緊張，溫暖的應援成為我很大的力量，我會生下健康的『讚讚』再回來的。」公開初次當媽媽的心情。

▲孫淡妃夫妻倆曾經試管失敗一次。（圖／翻攝自孫淡妃IG）



過去孫淡妃曾在節目《爸爸和我》中頂著34度高溫爬上仁王山，為了祈求懷孕的願望。母女倆還來到了面相師的家，面相師預言明年5至6月會迎來孩子，並稱她擁有能給予孩子無限愛的面相。孫淡妃坦言自己原本不打算生孩子，擔心是否能給予孩子足夠的愛，但面相師的話讓她感到安慰，而她如今誕下一女，粉絲紛紛送上祝福，期待看到可愛的女兒。