林襄初體驗店到店領包裹　網刷一排朝聖：我想當那個貨

記者王靖淳／綜合報導

啦啦隊女神林襄自去年宣布加入味全龍啦啦隊「小龍女」後，人氣持續攀升，平時會透過社群記錄應援日常的她，最近在Threads發文分享初次使用「店到店-隔日到貨」的心得，同時也表示自己對整體的便利感到驚訝。貼文曝光後，讓網友歪樓留言「我想要當那個貨。」

▲林襄會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／林襄Mizuki）

林襄分享這是人生中第一次嘗試這項物流選項，原先她猜想流程可能相對複雜，但沒想到她在實際操作後卻感到「超級簡單」，為此她直呼：「太方便了吧！」談到取貨流程，林襄表示只需要輸入電話號碼及驗證碼，就可順利領到包裹，比她原本想像的還要更容易。

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▲林襄初次使用店到店服務。（圖／翻攝自Threads／95_mizuki）



貼文曝光後不久，立即吸引大批網友朝聖，同時也紛紛留言表達認同，「好用」、「用慣了就戒不掉」、「只能說太方便連退貨也超簡單。」甚至還有網友歪樓留言「我想要當那個貨。」為此，林襄在看了網友們的回覆後，也現身留言區透露自己買了髮飾，同時也驚呼：「超級酷！比排隊便利商店還快速，嚇到。」

▲林襄回覆網友。（圖／翻攝自Threads／95_mizuki）