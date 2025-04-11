賀瓏被問《夜夜秀》營收終於吐實　爆李康生拿走25萬是最大資金缺口

記者葉文正／台北報導

賀瓏今（11日）出席奇美家電代言活動，他透露主持的網路節目《賀瓏夜夜秀》第二季已近尾聲，他今也透露第三季規劃，坦言這季業績比第一季好，終於轉虧為盈，但賺得很少，還爆料李康生拿走節目25萬，算起來節目開銷不小。

▲賀瓏(左)與李康生。（圖／翻攝《賀瓏夜夜秀》）

《賀瓏夜夜秀》第一季以政治議題為主，卻因敏感話題遭網友炎上，第二季趕緊轉投演藝圈，邀請藝人或歌手上節目，賀瓏表示：「第二季已經錄完，會播到周日結束，賀瓏表示希望會有第三季，但還是要看公司，要先問看有沒有金主爸媽要贊助節目，至於話題是否會談回政治？我認為要看時間點，「如果是今年開始做《夜夜秀》就沒有什麼好做的，因不是選舉年。」

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▲賀瓏今日出席活動。（圖／記者葉文正攝）

《夜夜秀》第二季砲火降低，賀瓏也說本季沒有賠錢、成功有了收入，不過若要加上上一季的虧損，節目其實也還沒回本，他也聊到來賓在單元「酸民百萬富翁」贏得的獎金也是真的有發出，像是導演李康生就成功抱回25萬獎金。

▲賀瓏說還不想婚。（圖／記者葉文正攝）

賀瓏也爆料李康生的習性：「「他從不讓別人知道他家地址，但為了拿到現金他特別給我了，（李康生）家很酷，他好像有對外公佈過他的家想要改造成美術館，然後他正在努力中，據說我給他這25萬之後，可以加速幫他成立美術館。」

而知名YTR家寧與Andy舊愛互撕，賀瓏表示與兩人並不熟，只有在走鐘獎上見過面，「對他們的印象，就覺得他們長得很高，讓我很有壓力。」賀瓏也談及與薩泰爾的合約，賀瓏說自己續約應該要小心的，但已經簽了，和公司是兩年一次約；而他過去與同為喜劇演員的前女友龍龍也曾有過風波、幾度登上媒體版面，今聽聞龍龍要辦專場，只低調表示是Good news，也說與對方目前沒有聯絡。

而賀瓏與女友感情穩定，也被問到是否有想婚的念頭，他則說自己才31歲，前途一片光明，希望別被綁住，過一段時間再說。