小孟老師／4月14日星座運勢　處女桃花強烈、天蠍散發迷人香

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：打造精益求精
感情：約會精心打扮
財運：有努力有收穫
幸運色：米色
貴人：射手
小人：雙子
工作：提高管理水準
感情：交友蘊藏機遇
財運：本業收入增加
幸運色：暗紫色
貴人：雙子
小人：牡羊
工作：協調合作事業
感情：異性經常互動
財運：靠才藝獲利多
幸運色：卡其色
貴人：水瓶
小人：巨蟹
【土象星座】
工作：推動企業建設
感情：約會亮眼表現
財運：兼差賺取外快
幸運色：金黃色
貴人：牡羊
小人：雙魚
工作：奮力開創事業
感情：氣質好有內涵
財運：名利雙收時刻
幸運色：橙色
貴人：天蠍
小人：金牛
工作：提高產品品質
感情：強烈愛情桃花
財運：投資紅利增多
幸運色：淺灰色
貴人：獅子
小人：天秤
【水象星座】
工作：有效降低成本
感情：表現穩重有形
財運：財務合理支出
幸運色：金色
貴人：金牛
小人：水瓶
工作：拓展業務領域
感情：散發溫柔香味
財運：買賣藝術獲利
幸運色：深綠色
貴人：巨蟹
小人：獅子
工作：樹立行業典範
感情：自我穩重表現
財運：貴人相助週轉
幸運色：天藍色
貴人：魔羯
小人：處女
【火象星座】
工作：建立完善制度
感情：朋友很有魅力
財運：賺取異性錢財
幸運色：淡紅色
貴人：金牛
小人：獅子
工作：堅持科技創新
感情：愛情減少摩擦
財運：資金寬裕運作
幸運色：水藍色
貴人：天秤
小人：天蠍
工作：品牌帶動發展
感情：有旺擦出火花
財運：財運穩定上升
幸運色：純紅色
貴人：雙魚
小人：魔羯
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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