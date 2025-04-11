大牙親回「被2電視台當不存在」　認沒業配廠商找…月收僅1萬網心疼

記者陳芊秀／綜合報導

女星大牙（周宜霈）2023年控訴被藝人黑人（陳建州）性騷，男方否認後以加重誹謗提告，最後她獲處分不起訴確定，然而風波過後，她演藝工作受影響，停工將近一年，日前出席活動坦承月收只有1萬元左右，社群網站湧入大批網友打氣。有網友怒事情發生後，電視台當她不存在了，對此本人親自回應。

▲大牙發文感謝大家關心。（圖／翻攝自IG）

大牙感謝在各大社群為自己打氣的朋友，表示已收到大家的暖心鼓勵。她會逐一去看網有留言，甚至會進入個人臉書頭像研究是否假帳號，並探討留言者的意圖。她指出，自2023年開始發聲後，每次看到「非」常人邏輯的留言時，這已成為她的習慣性動作。她也呼籲大家關注台灣性暴力受害者，並倡議「讓惡意收斂」，希望善良的火把能照亮黑暗角落，停止影像性暴力，捍衛更安全的世界。

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由於大牙透露月收入僅1萬，網友留言關心「拜託你也開業配吧！想用新台幣支持你」，對此她回答「不是不開，是之前真的沒有廠商來找，不過託德州媽媽的福，有許多廠商來接洽了喔」。有網友為其抱不平「很不能接受事情發生後，三立跟台視這兩個原本常合作的電視台就當你不存在了」，她答道「沒有那麼嚴重，去年是剛好沒有合適的角色，今年聽說都有新戲要動，也期待能出演新作品囉」，此話一出令粉絲相當期待「加油大牙，希望妳有戲拍」，她回應「我也好希望」。

▲大牙回應。（圖／翻攝自IG）