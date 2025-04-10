張兆志爆35歲永恆結紮！公開離婚真正原因　認還愛前妻許允樂「悲吐心境」

記者孟育民／台北報導

張兆志和女星許允樂在2023年底離婚，6年婚姻告終，日前才在社群霸氣為前妻槓上30年好友。他登上王偉忠Podcast節目，坦言其實還愛著前妻，而兩人最終無法走向好的結局，是因為雙方對生小孩沒有共識，「她想生，但我在35歲就結紮了，而且是永恆的，我對孩子始終都沒有那麼感興趣，每年我們都把這件事拿出來討論，父愛那一塊我真的沒辦法，我從來就不想離婚，但女生身體年齡有限制，這時候必須做出選擇，要放她走。」

▲王偉忠訪問張兆志。（圖／翻攝自YouTube／中廣流行網）



現年51歲的張兆志，經歷上一段婚姻，坦言至今都還在難過，「我對她的感情始終沒變，停就停住，也不多想。這件事我是蠻受傷的，有哪一個先生，太太離開會快樂？我還是愛著我的前妻，只是愛的方式不一樣，只是你要收斂，畢竟人家有人家的人生，我認為我是一個很好的丈夫，也是一個很好的前夫。」

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兩人即便現在離婚依舊是朋友，不過他說必需減少接觸，不過當提及是否會有下一段婚姻？他罕見吐露真實想法：「如果你的鏡頭已經拍過最美麗的風景，你怎麼還拍出其他畫面？」

▲張兆志坦言離婚至今難過。（圖／翻攝自Facebook／許允樂）

對於未來的事情，張兆志保持開放的態度，「我的人生花太多時間在婚姻、戀愛，因為婚姻我捨棄很多，我現在要撿回來，我要做一個沒有原則的牡羊座。」他更直言：「 婚姻是好的，但現在對我來說，我對婚姻跟愛情的量能都用完了。」





