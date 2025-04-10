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黃沐妍砸200萬開皮拉提斯教室！昔體脂剩13%狀態驚人　開店原因超正面

記者孟育民／台北報導

黃沐妍（小豬）近年積極投入運動，2023年還因參加健美比賽，練到體脂只剩13%，一度在網路上造成轟動。她日前砸下200萬開皮拉提斯教室「ROVA PILATES」，和4個友人共同經營，每人各司其職，接受《ETtoday星光雲》專訪，談及為何投資皮拉提斯教室？她說：「我自己是有運動的人，我很喜歡玩三鐵，但我有很多粉絲也想要加入運動，那其實我們好像可以服務想要運動又還沒運動的人，讓他們有機會踏入運動的領域，皮拉提斯又剛好比較舒緩。」

▲▼黃沐妍小豬皮拉提斯教室專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲黃沐妍投資200萬開提斯教室專訪。（圖／記者周宸亘攝）

「我超愛運動，什麼運動都可以找我！我就是夏天潛水、冬天滑雪，沒事玩三鐵，偶爾爬百岳！」黃沐妍談到運動眼睛充滿光彩，一個禮拜大約六天，「我如果工作非常忙，我就會在家旁邊公園跑步或是去24小時健身房，我直接回家躺著更累，我會覺得沒什麼事沒有完成，運動就跟吃飯喝水一樣。」

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▲▼黃沐妍小豬皮拉提斯教室專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲黃沐妍熱愛運動，已經融入在生活中。（圖／記者周宸亘攝）

黃沐妍如今將興趣結合事業，和友人合夥開皮拉提斯教室，教室約55坪，連裝潢細節都有講究，走日式風格，環境相當舒服。她砸下重本200萬投資，坦言過程絲毫沒有掙扎，「以前沒自己開一間店，對開店的認知難以想像，不管是裝潢、器材、店的選點都很重要，既然這是我的第一個小孩，我就要更用心，我就當作把錢丟水溝，花錢有想過但沒有手軟，因為我相信這是我想要的。」

▲▼黃沐妍小豬皮拉提斯教室專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼黃沐妍把這間教室當作自己的孩子，店內細節都有講究。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼黃沐妍小豬皮拉提斯教室專訪。（圖／記者周宸亘攝）

黃沐妍皮拉提斯教室選在一級戰區中山區，光是房租、水電一個月就要35萬以上，還不包括人事成本，如果需要回本起碼營收要60萬以上，雖然壓力極大，但她卻不後悔，很享受這些過程，「真的很快樂！我們這個團隊大家都很棒，所以我很謝謝他們，也謝謝每個人願意來嘗試，也給我們很多機會。」

▲▼黃沐妍小豬皮拉提斯教室專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲黃沐妍享受其中，希望有機會可以開二店。（圖／記者周宸亘攝）

另外，教室取名「ROVA」，背後也有含義，她說想傳達的理念是 「Reawaken your body. Open your mind. Visualize your beauty. Achieve your harmony. 喚醒身體，敞開心靈，體現美感，平衡身心」。

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黃沐妍, ROVA PILATES, 皮拉提斯, 皮拉提斯教室

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