黃沐妍砸200萬開皮拉提斯教室！昔體脂剩13%狀態驚人　開店原因超正面

記者孟育民/台北報導

黃沐妍(小豬)近年積極投入運動,2023年還因參加健美比賽,練到體脂只剩13%,一度在網路上造成轟動。她日前砸下200萬開皮拉提斯教室「ROVA PILATES」,和4個友人共同經營,每人各司其職,接受《ETtoday星光雲》專訪,談及為何投資皮拉提斯教室?她說:「我自己是有運動的人,我很喜歡玩三鐵,但我有很多粉絲也想要加入運動,那其實我們好像可以服務想要運動又還沒運動的人,讓他們有機會踏入運動的領域,皮拉提斯又剛好比較舒緩。」

▲黃沐妍投資200萬開提斯教室專訪。(圖/記者周宸亘攝)

「我超愛運動,什麼運動都可以找我!我就是夏天潛水、冬天滑雪,沒事玩三鐵,偶爾爬百岳!」黃沐妍談到運動眼睛充滿光彩,一個禮拜大約六天,「我如果工作非常忙,我就會在家旁邊公園跑步或是去24小時健身房,我直接回家躺著更累,我會覺得沒什麼事沒有完成,運動就跟吃飯喝水一樣。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲黃沐妍熱愛運動,已經融入在生活中。(圖/記者周宸亘攝)



黃沐妍如今將興趣結合事業,和友人合夥開皮拉提斯教室,教室約55坪,連裝潢細節都有講究,走日式風格,環境相當舒服。她砸下重本200萬投資,坦言過程絲毫沒有掙扎,「以前沒自己開一間店,對開店的認知難以想像,不管是裝潢、器材、店的選點都很重要,既然這是我的第一個小孩,我就要更用心,我就當作把錢丟水溝,花錢有想過但沒有手軟,因為我相信這是我想要的。」

▲▼黃沐妍把這間教室當作自己的孩子,店內細節都有講究。(圖/記者周宸亘攝)

黃沐妍皮拉提斯教室選在一級戰區中山區,光是房租、水電一個月就要35萬以上,還不包括人事成本,如果需要回本起碼營收要60萬以上,雖然壓力極大,但她卻不後悔,很享受這些過程,「真的很快樂!我們這個團隊大家都很棒,所以我很謝謝他們,也謝謝每個人願意來嘗試,也給我們很多機會。」

▲黃沐妍享受其中,希望有機會可以開二店。(圖/記者周宸亘攝)

另外,教室取名「ROVA」,背後也有含義,她說想傳達的理念是 「Reawaken your body. Open your mind. Visualize your beauty. Achieve your harmony. 喚醒身體,敞開心靈,體現美感,平衡身心」。