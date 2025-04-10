華人唯一！張秀卿21歲女兒「擊敗42國、2000人」創作比賽奪第二名

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后張秀卿將舉行個人首場演唱會，愛女林莉還特別從美國返台慶賀，21歲的林莉遺傳到媽媽的音樂基因，不僅以優異成績提早自美國伯克利音樂學院畢業，更以音樂創作〈Toy〉擊敗42國、2000名創作人，勇奪「Great American Song Contest」（偉大美國歌曲創作大賽）中榮獲R&B / 嘻哈類第二名，是華人唯一得獎的創作人。

▲▼張秀卿女兒林莉勇奪「Great American Song Contest」（偉大美國歌曲創作大賽）中榮獲R&B / 嘻哈類第二名。（圖／張秀卿提供）

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林莉今（10日）和媽媽連袂受訪，也談到這首歌曲是描述自己過去一段遇到渣男的戀情，「這位渣男他就很大男人，把我當玩具，所以歌曲寫說當初讓人家心甘情願當玩具。」

她坦言當時自己年輕不懂事，對方對她呼之則來、揮之則去，很不尊重她，兩人斷斷續續維持一年的戀情才分手，「所以寫這首的目的不是這個男生，是講述自己傻傻不懂事，以過來人角度分享給年輕女生，在感情中要尊重自己。」

▲張秀卿和女兒林莉感情超好。（圖／張秀卿提供）

以優異成績提早自美國伯克利音樂學院歌曲創作系畢業的林莉，去年畢業後即由波士頓搬到LA繼續圓夢，林莉表示在學校只有專心學習音樂，畢業後開始幫一些蠻有知名度的藝人製作寫歌，被問到會想為張秀卿操刀製作專輯嗎？林莉笑說如果媽媽願意挑戰比較現代的風格，「我當然很樂意幫金曲歌后製作呀」，張秀卿則笑回：「別以為我不敢接招，就等妳的創作，我絕對開心接受挑戰啦！」林莉說自己創作、製作、混音都自己來，預計今年會把得獎歌曲正式推出，也在籌備EP，希望今年會發行。