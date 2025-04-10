「最美茉莉公主」李聖經5月見台粉　「1對1簽名會」最貴5900元

記者吳睿慈／台北報導

南韓女演員李聖經將於5月11日在台舉辦粉絲見面會，她對於粉絲寵愛有加，跨海甜喊：「除了想讓大家感到幸福、覺得開心、覺得有趣，希望能夠準備大家喜歡的東西。不斷地在思考怎麼規劃能讓大家很幸福。」

▲李聖經5月來台見粉絲。（圖／網銀國際影視提供）



李聖經曾為拍攝《女王之花》長住台灣，這次再度訪台，最期待到鼎泰豐吃小籠包，興奮地說：「這次也想嚐嚐不一樣的甜點，我本來就滿喜歡台灣的古早味現烤蛋糕，也收到過各種餅乾禮物，也吃得很開心、覺得很好吃，所以也想買很多好吃的餅乾，送給我們劇場的工作人員。」相當期待品嚐沒吃過的甜點、零食，不只自己享用，也超前部署為身邊工作人員準備伴手禮，暖心舉動讓粉絲直說果然是最親民的聖經歐膩。

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▲李聖經雖是演員，但也很會唱歌。（圖／網銀國際影視提供）



近期她更圓夢參與音樂劇《阿拉丁》，被封為「最美茉莉公主」，李聖經透露心情：「雖然還只是音樂劇新手，但希望可以展現有別於新手的專業模樣，一直很用心、很努力地在準備演出。除了音樂劇之外，我也正在準備下一部作品，希望大家多多期待。」

▲李聖經對粉絲非常好，祭出多項福利。（圖／網銀國際影視提供）



主辦單位網銀國際影視10日正式公布李聖經粉絲見面會《 2025 LEE SUNG KYOUNG FAN CONCERT”叮咚！閃亮們”》票價、開賣時間與空前豪華的粉絲福利內容，票價分為5900、5400、4400、2200元，粉絲福利包含Hi-Touch、團體合照，甚至有1對1簽名會、親簽海報、親簽拍立得等限量機會。