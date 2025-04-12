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小孟老師／4月12日星座運勢　天蠍座發大財、獅子座中獎

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：關注核心價值

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感情：吃頓燭光晚餐

財運：得到獎勵資金

幸運色：青綠色

貴人：處女

小人：魔羯

雙子座

工作：繼續保持前進

感情：主動伸出援手

財運：正財穩當入帳

幸運色：深紅色

貴人：魔羯

小人：射手

天秤座

工作：美好即將來臨

感情：新戀情新機會

財運：分享愛給弱勢

幸運色：米白色

貴人：水瓶

小人：處女

【土象星座】

魔羯座

工作：不再缺乏自信

感情：家庭和樂融融

財運：掌握財務訣竅

幸運色：漆黑色

貴人：天蠍

小人：金牛

金牛座

工作：為自己而努力

感情：精心設計禮物

財運：攜手償還貸款

幸運色：抹茶色

貴人：天秤

小人：水瓶

處女座

工作：面對職場挑戰

感情：愛情火花猛烈

財運：突破以往成績

幸運色：藕粉色

貴人：巨蟹

小人：牡羊

【水象星座】

巨蟹座

工作：耕耘獲得豐收

感情：夫妻恩愛幸福

財運：鈔票收進口袋

幸運色：奶茶色

貴人：金牛

小人：天蠍

天蠍座

工作：絕佳成長機會

感情：有望約會成功

財運：財神爺送錢來

幸運色：黑色

貴人：雙魚

小人：獅子

雙魚座

工作：實力改變競爭

感情：用心打扮自己

財運：優惠品撿便宜

幸運色：艷紫色

貴人：牡羊

小人：雙子

【火象星座】

牡羊座

工作：客人回流變多

感情：異性主動攀談

財運：智慧帶來財運

幸運色：蕉黃色

貴人：雙魚

小人：獅子

獅子座

工作：培養解決能力

感情：得到異性關注

財運：中小獎得大財

幸運色：鮮橘色

貴人：射手

小人：水瓶

射手座

工作：跨越陰暗恐懼

感情：認識外國友人

財運：了解財富價值

幸運色：天藍色

貴人：雙子

小人：雙魚

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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