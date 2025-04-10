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獨家／暗黑楊謹華輕解羅衫首泡湯　自爆特殊原因不能在露天湯

記者葉文正／新北報導

全新出道的AV女優卡利，因為跟楊謹華有十足的明星臉，被稱為「暗黑版楊謹華」，首部作品《淫后》受到矚目，她也大方獻出處女秀，把首次泡湯的濕背秀獻給《ETtoday新聞雲》，但她卻表示，因為身上有刺青，導致不能在日本泡露天湯。

▲▼ 泡湯專題 暗黑楊謹華卡利泡湯。（圖／記者黃克翔攝）

▲暗黑楊謹華卡利首度公開泡湯。（圖／記者黃克翔攝）

「暗黑楊謹華」卡利自從被說像楊謹華之後，自己並沒有很開心，她解釋：「我本來就不太喜歡被說像誰，粉絲會有不同形容，有人說像柯佳嬿，桂綸鎂，其實我喜歡像我自己，最喜歡自己的心態，比較健康，我比較做自己，身材部分，就是靠運動去改善，希望自己體態越來越好。」

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▲▼ 泡湯專題 暗黑楊謹華卡利泡湯。（圖／記者黃克翔攝）

▲卡利比較喜歡做自己。（圖／記者黃克翔攝）

卡利也提到，女生是永遠不會滿足自己身材的，未來希望把馬甲線、背肌等練得更好，重訓已經練一段時間，最近比較自由，才會有時間練，最多時每周都會練七天，每次三小時。現在則是一周兩天。

▲▼ 泡湯專題 暗黑楊謹華卡利泡湯。（圖／記者黃克翔攝）

▲卡利有傲人上圍。（圖／記者黃克翔攝）

而她也喜歡刺青，但因為身上有這些圖形，就不能在日本泡露天湯，刺青也暫時多是刺波浪與樹枝，喜歡彎彎的線條，除了男友外，工作上也會有跟其他男優合作，並不排斥。

▲▼ 泡湯專題 暗黑楊謹華卡利泡湯 。（圖／記者黃克翔攝）

▲卡利有刺青，不能泡露天湯。（圖／記者黃克翔攝）

卡利過去嘗試過很多職業，「例如美編，電影後製，餐飲，加油站，服務業幾乎都做過像我當網路小編時還要會修照片，也在網路平台工作，電影後製，學電腦後喜歡玩遊戲，但後來發現遊戲產業比服務業更壓榨，所以沒有持續發展，做最久的工作是小編，有堅持到一年多，但自己不喜歡被管，喜歡自由，對於沒有變化性的工作待不久。」

▲▼ 泡湯專題 暗黑楊謹華卡利泡湯。（圖／記者黃克翔攝）

▲卡利秀出火辣身材。（圖／記者黃克翔攝）

卡利現在經營成人網站，時間比較自由，不會被管，「我只要拍照錄影跟回覆訊息，比較輕鬆，但是也好玩，還會跟粉絲聊色色的東西，傳限制級的影片給粉絲，還有人說欣賞我，我沒出現會關心我。」她粉絲目前有一千多人，收入也漸入佳境，至少可應付生活開銷。

▲▼ 泡湯專題 暗黑楊謹華卡利泡湯。（圖／記者黃克翔攝）

▲她慶幸男友給她很大空間。（圖／記者黃克翔攝）

卡利坦承，保養方面喜歡重訓，她透露：「我還有做匹拉提斯，希望可以紓壓，體態也會比較好，飲食方面我食量很大，也不喜歡太瘦，喜歡有肉感，跟男友撞擊起來比較舒服，光我自己就可以搖二、三十分鐘，跟我的話，男生不用太厲害，乖乖打屁股就好，這是做愛的時發現的，或是更暴力的都可以。

對於成人產業的印象，卡利也說：「加入之前，看到很多妹仔，很多漂亮女生從事這行，這樣說好了，在這之前對於這行業不知道太多，片子當然有看過，沒有一定的片型，我喜歡聽撞擊的聲音。」至於家人或男友的想法，她也說男友很支持，很多部分是他的支持，才沒有顧慮，家人則不知情，萬一知情的，都是先斬後奏，爸爸不管我，媽媽會，但這我的人生。

談到自己的性經驗，卡利說十五歲那年，在學校操場，跟同學一起看星星，當時住宿舍，在那時獻給學長第一次，自信不會被看到，但不太記得了，當時是晚上十一二點，當時不太喜歡，建議男生前戲要多一點，不然女孩子印象會不太好。

她說與現任男友大概一年前在一起，「他很會引導，肢體上的引導，把我的觀念打開，所以我開始享受這件事，就會喜歡，其實很多女性因為道德觀影響，不敢做很多事情，但這些壓力都會讓女生不喜歡，心理上不喜歡就無法享受。我也交過十幾個男友，但這一年來跟男友很契合。」

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卡利, 暗黑楊謹華

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