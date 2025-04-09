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金珉禧今順利生子！　與洪尚秀不倫戀9年仍是小三

南韓女星金珉禧（常譯為金敏喜）與大她22歲知名導演洪尚秀發展不倫戀至今9年，對方還沒離婚，但傳出她今（9）日順利產下1子，因此她被網友嘲諷是一輩子小三。（圖／達志影像）

▲南韓女星金珉禧（常譯為金敏喜）與大她22歲知名導演洪尚秀發展不倫戀至今9年，對方還沒離婚，但傳出她今（9）日順利產下1子，因此她被網友嘲諷是一輩子小三。（圖／達志影像）

圖文／CTWANT 

南韓43女星金珉禧（常譯為金敏喜）曾獲柏林影展最佳女演員銀熊獎肯定，但2016年被爆出與已婚導演洪尚秀拍戲時擦出火花，隔年更直接宣布交往，因男方至今未離婚，代表兩人仍是不倫戀且持續9年多。韓媒報導金珉禧今（9）日順利生下1子，卻始終未能擺脫小三標籤，甚至法律上還不會是孩子的母親。

綜合韓媒報導，金珉禧今年2月被拍到挺著懷孕巨肚現身機場，要陪伴洪尚秀去德國參加柏林影展；過了2個月左右，金珉禧今日傳出順利產下1個兒子，已住進首爾近郊河南市的產後護理之家。

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不過金珉禧爆出懷孕後，洪尚秀元配主動告訴當地媒體自己完全不知情，且南韓法律規定，洪尚秀只有沒有離婚，金珉禧生下的孩子就會是「非婚生子」，法律上洪尚秀元配才會是孩子的母親。

據悉，洪尚秀為了金珉禧早就想與結縭30多年的妻子離婚，但2018年法院駁回他的離婚訴訟，元配也表明絕不會與洪尚秀離婚，因此金珉禧與洪尚秀還是維持談「不倫戀」，金珉禧也遭網友嘲諷，只能一輩子當小三，即便如今生下小孩也一樣。

金珉禧出道25年擁有《下女的誘惑》等代表作，2017年更因《獨自在夜晚的海邊》成為柏林影后；不過她與洪尚秀交往後，雖依舊持續有新作推出，就再也沒演出過其他導演的作品。另外，金珉禧之前的情史也相當精彩，曾與李政宰、趙寅成、李洙赫等男神交往，魅力相當驚人。

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周刊王, 金珉禧, 金珉喜, 洪尚秀

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