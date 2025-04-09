陳詩媛瀏海「被一刀剪到眉上」！新髮型曝光 千人驚豔：這很難駕馭欸

記者潘慧中／綜合報導

陳詩媛（十元）2024年底答應了奧運金牌羽球國手王齊麟的求婚後，1月雖然已證實離開樂天桃猿球團，一舉一動仍是粉絲的關注焦點。近日格外引起討論的是，她悄悄剪了眉上瀏海，新造型吸引上千人按讚直誇：「這種瀏海很難駕馭欸，不愧是妳！」

▲陳詩媛換新髮型。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）



陳詩媛原本留有及眉瀏海，沒想到8日現身於社群網站的時候，已經剪短成眉上瀏海，格外增添俏皮清新的氛圍。不只這樣，她的髮色也變深了，頭髮長度倒是沒有太大改變。

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▲▼陳詩媛剪了眉上瀏海。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）



照片中，可以看到陳詩媛身穿杏色針織上衣，側邊抽繩設計營造出修身效果。她下半身則選擇白色荷葉邊褲裙，層層堆疊的設計非常有少女感，與上衣的柔和色系相呼應，散發出清新氣息。

▲陳詩媛原本是留及眉瀏海。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）



事實上，關於不再擔任樂天女孩的真相，陳詩媛日前曾解釋她並非主動提出離開球隊，而是在與球團多次討論後，基於雙方的整體規劃與實際考量，共同做出了這一決策，「我沒有自己提出離隊，但雙方在考量過程中有不同想法，是基於我和球團的整體規劃與現實因素而做出的決定。」