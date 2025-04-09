王柏傑❤謝欣穎3年「遭外部因素重擊」！改談地下情 經紀人首揭真相

▲王柏傑（左）和謝欣穎（右）去年底傳出分手，卻遭爆料兩個人還好好的在一起，更有望結婚。



圖文／鏡週刊

王柏傑和謝欣穎這對愛侶戀情談了3年多，去年雖然傳出分手，兩人都語焉不詳地帶過，讓人以為他們真的情已散，但其實事情是往反方向走。本刊得知消息，據悉兩人還是沒有分手，只是男的因為酒駕，為了保護女生工作，只好變得比較低調，而且王柏傑甚至向友人透露想向女友謝欣穎求婚，愛得越來越堅定，總之這對愛侶隨時都會修成正果。

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去年底，王柏傑和謝欣穎傳出分手消息，原因指向是王柏傑求婚遭拒，且謝欣穎已搬出兩人的同居處，當時謝欣穎透過經紀人回應，「我現在心情很好，心情也很平靜。」這般模糊的說法，未證實也未否認，留有情變的想像空間。

▲王柏傑（右）和謝欣穎（左）對愛情一向坦蕩又公開，對於分手傳聞卻回答得相當模糊。（翻攝自謝欣穎IG）



到了今年3月，一向藏不太住的謝欣穎又突然在限動曬出來鑽戒照，被疑是復合的前奏，不過就跟分手傳聞一般，兩人依舊賣關子，沒說明到底狀態如何，友人爆料，其實他們根本沒分手，反而還越來越好。據悉，這對談戀愛都很坦蕩且公開的情侶檔，去年遭遇了外部因素重擊，就是因為王柏傑酒駕被逮，結果不只自己掉了工作，也連累了女友謝欣穎。

▲謝欣穎突然在限動曬出鑽戒照，被疑是求婚成功，不過經紀人回應是「品牌合作」。（翻攝自謝欣穎IG）



當時因為謝欣穎出席活動時，還幫王柏傑解釋，「他當天真的沒喝酒，是代謝的問題，我講再多好像也會變成藉口。」立刻遭到網友撻伐是在護航。本刊就此詢問一名時尚界的公關，對方向本刊表示，謝欣穎和王柏傑都是品牌相當喜愛的藝人之一，經常會邀請他們出席活動，原本謝欣穎沒事，但是幫王柏傑講話之後，品牌擔憂模糊焦點，乾脆就暫時不邀請謝欣穎，甚至幾位和王柏傑友好的藝人，也在同樣的考量下暫時停止邀約，總之王柏傑酒駕出事，身邊一籮筐的人也跟著被拖下水。

▲去年王柏傑因前晚喝酒，到下午起來送狗去美容時出車禍，竟被測出酒精濃度超標遭逮。



▲王柏傑（左二）、謝欣穎（右二）的社群照片居家且日常，和友人同度謝欣穎生日，朋友圈也都和在一起。（翻攝自謝欣穎IG）

回顧去年9月，謝欣穎還在社群上開心幫王柏傑慶生，但到了12月畫風丕變，竟又有神祕爆料指出謝欣穎收公關品的地址已改，改成和王柏傑不同處，且兩人已經分手。於是兩人乾脆打蛇隨棍上，除了轉為低調之外，主要也是想讓謝欣穎的工作不再因王柏傑受到影響。

回應

關於兩人是否分手，王柏傑經紀人回應表示，「目前兩個人的感情都在穩定發展中」。至於求婚，則透露「柏傑一直都有成家的想法跟目標，但目前還沒有結婚，有好消息一定會通知大家。」

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