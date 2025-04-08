2025第一季人氣陸劇TOP 10！　冠軍2倍聲量打敗《白月梵星》

文／網路溫度計

陸劇在2025年依舊強勢，不管仙俠劇、奇幻劇，還是虐戀劇、古裝輕喜劇，無不在網路上引發話題，掀起追劇熱潮。《網路溫度計DailyView》也以聲量口碑排行榜單為範圍，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查出開春第一季10大人氣陸劇，究竟這場陸劇生死鬥，誰能突破重圍拿下聲量冠軍呢？

No.10 《千朵桃花一世開》

▲《千朵桃花一世開》。（圖／翻攝自微博／千朵桃花一世開）

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仙俠巨作《千朵桃花一世開》堪稱是2025年開春陸劇黑馬，其改編自火星女頻的同名小說，由張彬彬和孫珍妮聯手主演，顏值與實力雙雙在線的兩人，讓該劇在開播前的預約量就突破391萬。故事講述人皇昭明（張彬彬 飾）為保護百姓而選擇犧牲自己，在昭明隕落後，他的愛人混沌珠（孫珍妮 飾）拚命救下他的一縷魂魄，並設下了萬世輪迴的宿命，其後展開一段穿越時空、誓言逆天改命的愛情故事。有別於一般的仙俠片，男女主角在劇中的高強度曖昧成最大亮點，又欲又甜的劇情讓網友紛紛大讚「看孫珍妮靈活演出挑逗彬彬是真的畫面都滿好看的」、「這絕對是我看過最上頭的一部戲了，這該死的拉扯感讓人一直想重刷」、「咬唇吻那趴也超有FU！」

No.9 《嘘，國王在冬眠》

▲《嘘，國王在冬眠》。（圖／翻攝自IG／netflixtw）

《嘘，國王在冬眠》改編自晉江文學城作者的同名小說，由流量小花虞書欣搭檔新生代男星林一領銜主演。這部不僅僅是青春愛情片，還加上不少職業級選手的滑雪競技場面，最值得一提的是，該劇還是爆紅純愛陸劇《偷偷藏不住》導演李青蓉全新力作，因此一開播就話題性十足，甚至被視為是近期夯劇《難哄》的接班人。劇情講述漫畫家衛枝（虞書欣 飾）在低谷時結識了滑雪教練單崇（林一 飾），在相處的過程中，單崇逐漸被衛枝追尋夢想的倔強所打動，自己也決定重回賽場，為榮耀而戰，其後兩人也展開一段相互治癒的愛情故事。網友表示「滑雪非常吸引我 所以一開始覺得槽點很多但還是看了下去」、「我追到現在，只為了看雪景和單板滑雪，沒有這些我就快轉」、「我重點都在滑雪跟他們的服裝 看得很享受。」

No.8 《濾鏡》

▲《濾鏡》。（圖／翻攝自微博／濾鏡）

由檀健次、李蘭迪主演的《濾鏡》，是一部充滿奇幻的愛情陸劇。故事描述新科技產品「濾鏡手環」讓平凡的蘇橙橙（李蘭迪 飾）擁有了改變外貌的能力，她可以化身成美麗的蘇渺、女博士「方謹」，以及撕漫男「全勝唐」等各個角色，與蘇橙橙心意相通的唐奇（檀健次 飾）揭開她變換身分的真相後，兩人決定攜手面對濾鏡手鐲帶來的嚴峻挑戰。《濾鏡》這部最大的亮點不只是打破傳統愛情劇的框架，還傳達出現代人容貌焦慮以及自我認同的重要議題，可說是一部相當富有深度的奇幻喜劇。「超好看的 有點以前追的韓劇風格」、「愛你看了兩集就棄了，但濾鏡一開始就抓到我的目光了！」、「除了第一集鋪陳以外每一集都笑點滿滿，超級輕鬆舒壓。」

No.7 《雁回時》

▲《雁回時》。（圖／翻攝自微博／電視劇雁回時）

《雁回時》原名《貴女》，改編自千山茶客的小說《重生之貴女難求》，其亦是去年大勢夯劇《墨雨雲間》原著作者，因此尚未開播就引發影迷們的高度關注。《雁回時》融合了權謀、懸疑、復仇等元素，主要描述高官莊家嫡女莊寒雁（陳都靈 飾）出生後被棄養，重新回到老莊家後、不但在宅鬥中殺紅眼，更引爆京城弊案，並成功揭穿莊家家長莊仕洋不為人知的故事。該劇自三月中空降開播後即火速衝上Netflix台灣排行榜第二名，不只打敗同期播出的《噓，國王在冬眠》，還緊追IU、朴寶劍主演的《苦盡柑來遇見你》，堪稱2025第一季最強復仇爽劇，網友討論「終於有部作品能好好展現陳都靈的魅力」、「這部是第一次認真看她演女主的戲，覺得她不但美而且演技好好啊，眼神超有戲」、「雖然大設定乍看之下跟墨雨很像，但敘事風格和畫面還是滿不一樣的。」

No.6 《五福臨門》

▲《五福臨門》。（圖／翻攝自微博／于正）

有別於一般的戲劇設定，《五福臨門》可說是一部多主角的群像劇。故事時代背景設定在仁宗北宋年間，由爆款陸劇《墨雨雲間》、《延禧攻略》的于正擔任總製作人，並搭檔搭檔盧昱曉、王星越、倪虹潔、劉些寧、陳鶴一、吳宣儀、黃聖池、柯穎、梁永棋、黃楊鈿甜、董思成等超強卡司陣容，聯手出演一部以古代婚戀為題材的愛情喜劇。該片講述富戶酈娘子帶著五位貌美如花卻脾氣暴躁的女兒們遷居汴京，在共同經營茶樓「四福齋」之餘，還順便物色德才兼備的好郎君，過程中可說是波折不斷、笑料百出，其後也各自展開一段相愛相殺的市井姻緣。因劇情輕鬆有趣，且每一對都CP感十足，讓人一追就停不下來。網友們也紛紛表示「很好看，每個姐妹都有一段愛情故事，看起來舒服」、「想知道已經看完五福臨門的還可以看什麼，喜歡這種好笑有劇情不拖戲的～」「五福臨門真的很好看，日常小品但是耐人尋味，比較貼近現實。」

No.5 《大奉打更人》

▲《大奉打更人》。（圖／Disney+提供）

古裝懸疑劇《大奉打更人》改編自作家賣報小郎君的同名小說，其原著在起點中文網長期霸榜，原本就已累積大量的書迷，尤其又找來新生代男神王鶴棣與初戀系女神田曦薇主演，更是拉抬不少聲量，因此該劇可說是未播先熱。王鶴棣在劇中飾演從現代穿越到大奉王朝的許七安，並成為一名打更人。他不僅負責收集情報、維護治安，還憑藉現代知識與推理屢破奇案成為斷案高手，在這過程中他也結識了許多志同道合的好夥伴，並夥伴們一起對抗暗黑勢力、守護大奉安定。雖然該劇以探案為主，但也參雜許多詼諧搞笑的元素，藉此來平衡燒腦的劇情，此手法也引來網友掀起正反兩派討論「搞笑太刻意節奏不太好，我是原著粉加減看」、「這部戲其實當成喜劇看就不會棄」、「我也喜歡這部，無厘頭風跟認真的時候都蠻喜歡的。」

No.4 《仙台有樹》

▲《仙台有樹》。（圖／翻攝自微博／電視劇仙台有樹）

由鄧為、向涵之領銜主演的《仙台有樹》堪稱2025最強仙俠劇，這部劇是鄧為在夯劇《長相思》爆紅後的首部新作，再加上師徒間的禁忌之愛為亮點，因此讓不少影迷備受期待。其不只在開播前登上「2025最想看的仙俠劇TOP 2」，最終也不負眾望在豆瓣開出7.0高分，讓仙俠題材再次掀起一波熱潮。該劇講述仙修奇才蘇易水（鄧為 飾）與師父沐清歌（向涵之 飾）之間的師徒虐戀，兩人在第一世是女師男徒，而在轉世重生後，師徒身份也隨之互換，再續前緣執念與命運糾葛，並發生了一連串啼笑皆非的事件。網友留言「看過N部仙俠，沐清歌是我最喜歡的仙俠女主，沒有之一」、「仙台有樹目前是我仙俠劇的第一名欸，有夠好看的」、「本來因為近年修仙爛片太多沒要看這部的，在B站看到沐清歌剪輯後直接被吸進去追劇，到現在還出不來。」

No.3 《國色芳華》

▲《國色芳華》。（圖／LINE TV提供）

《國色芳華》改編自意千重的同名小說，除了經典必備的愛情元素外，更是一部大女主經商逆襲爽劇。故事以大唐盛世為背景，描寫商賈之女兒何惟芳（楊紫 飾）為擺脫渣夫，與人稱「天下第一貪官」的蔣長揚（李現 飾）聯手設計一個計謀，與其夫和離成功，其後還憑藉自己獨特的牡丹培育技術和卓越的商業頭腦，與蔣長揚一同譜寫盛世繁華的勵志傳奇故事。因楊紫的《國色芳華》與白鹿的《白月梵星》同日上線，對決意味十分濃厚，而兩大話題強片也免不了被網友們拿來比較，雖然兩部都各有擁護者，但《國色芳華》憑藉造型、布景的細節考究，以及輕喜劇元素，最終還是一路輾壓《白月梵星》成為收視冠軍。「國色妝容不是很愛但劇情應該不錯可以事後補，白月目前最順但我不想追ON檔」、「國色真的質感很好，演技也在線」、「國色芳華，楊紫演得很好，期待第二季～」

No.2 《白月梵星》

▲《白月梵星》。（圖／愛奇藝國際提供）

《白月梵星》改編自晉江文學城作家星零的小說《白爍上神》，講述了活潑的將軍之女白爍（白鹿 飾）為報恩而立志修仙，尋仙途中結識了妖族大神梵樾（敖瑞鵬 飾），兩人可謂不打不相識，從互看不順眼到攜手同行，並在降魔除妖的過程中互生情愫，由此展開一場雙向奔赴的愛情故事。雖說流量衝破40億的《國色芳華》在收視方面狠甩《 白月梵星》，但就網路討論聲量而言，《 白月梵星》以20,185筆聲量略勝一籌。因仙俠題材本身就具有相當高的話題性，加上甜虐交織的劇情和號稱「CP百搭體質」的白鹿加持，讓該劇討論度自開播以來直線攀升，遙遙領先《國色芳華》兩千多筆聲量。網友表示「已經很久沒入仙俠劇坑了，小敖真的讓我好驚豔」、「這部主線副本都滿亮眼，主配角演技在線」、「推推推 繼琉璃之後終於有能再讓我二刷的仙俠劇了。」

No.1 《難哄》

▲《難哄》。（圖／Netflix提供）

堪稱2025現象級神劇《難哄》從開播到結局始終話題不斷，該劇改編自晉江文學城作家竹已的同名小說，原本就累積不少死忠書迷，再加上同是2023年夯劇《偷偷藏不住》的姐妹作為亮點，因此吸引了大批書迷與影迷的關注。劇情描寫溫以凡（章若楠 飾）意外重逢高中時的曖昧對象桑延（白敬亭飾），兩人陰錯陽差成為室友，而過去那段塵封在內心深處的情愫也再度悄悄萌芽。

在現代講求速食愛情的社會中，溫以凡與桑延以一段細水長流的慢火愛情觸動無數觀眾的心，也使得這部清新純愛片在題材多元的陸劇中殺出重圍，並以58,873筆聲量高居人氣陸劇冠軍。而這股《難哄》熱潮也帶動周邊經濟，不少烘焙業者跟風推出劇情中所出現的「難哄蛋糕」，不只在社群上造成轟動，還掀起一波搶購熱潮，人氣之高不難想見。「我也覺得難哄劇情更打動人心，而且是後勁十足，害我一直無法抽離」、「只有難哄我會用原倍看劇，其他劇2倍速都不夠」、「我就問難哄蛋糕到底哪裡買？我怎麼都買不到。」

▲2025年第一年人氣陸劇TOP 10。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）